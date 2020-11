De massale ruiming van nertsen in Denemarken waartoe vorige week werd besloten, was niet legaal. De Deense premier Mette Frederiksen heeft dat dinsdag toegegeven in het parlement. Volgens de Deense regering was er geen juridische basis voor het ruimen van de pelsdieren. Tot nu toe zijn volgens The Guardian al zeker 2,5 miljoen nertsen in Denemarken geruimd.

"Ook al hebben we haast, we hadden moeten weten dat er nieuwe wetgeving nodig was, en dat wisten we niet. Daar bied ik mijn excuses voor aan", zei Frederiksen tegen het parlement. Volgens de premier is de regering afgelopen weekend geïnformeerd over het feit dat er geen juridische basis is voor de ruiming.

Denemarken is de grootste nertsenproducent ter wereld. De regering kondigde vorige week aan uit voorzorg alle zeventien miljoen nertsen in het land af te maken vanwege gevonden mutaties van het coronavirus in de pelsdieren. Volgens de Deense gezondheidsautoriteiten is een gemuteerde versie van het coronavirus aangetroffen bij honderden mensen. De nieuwe variant van het virus heeft zich daarnaast al naar honderden nertsenfokkerijen in het land verspreid.

De Deense premier Mette Frederiksen zei vorige week tijdens een persconferentie dat het gemuteerde virus in nertsen mogelijk een risico kan vormen voor de effectiviteit van een toekomstig coronavaccin.

Ook minister van Landbouw biedt excuses aan

Het besluit van de Deense regering om de nertsen illegaal te ruimen, leidde tot kritiek van de oppositiepartijen. Ze eisen dat de Deense minister van landbouw, Mogens Jensen, die verantwoordelijk is voor het beleid, opstapt.

De minister bood maandag zijn excuses aan. "We hebben een fout gemaakt. Er was geen juridische basis waarop wij nertsenhouders konden vragen hun nertsen te ruimen als er geen besmettingen waren".

Er komt nu een wetsvoorstel om de ruiming van de nertsen toch door te kunnen zetten.

Nog geen mutaties van coronavirus in Nederland

Ook in Nederland zijn de afgelopen maanden aanhoudend besmettingen bij nertsen geconstateerd. Op grote schaal zijn daarom nertsenfokkerijen geruimd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan een miljoen nertsen vergast in ons land.

Het Nederlandse kabinet heeft nog geen signalen dat het coronavirus zich heeft gemuteerd in nertsen, zoals in Denemarken is gebeurd.