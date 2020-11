Het reisadvies voor Zweden is dinsdagavond aangepast naar oranje, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten op Twitter. Het advies luidt nu alleen naar Zweden te reizen als dat noodzakelijk is.

Zweden staat wereldwijd bekend om de relatief losse aanpak van de coronapandemie, maar ziet het aantal besmettingen momenteel hard stijgen. In de afgelopen twee weken werden meerdere malen dagrecords geboekt. Sinds vrijdag zijn er 15.779 positieve tests bij gekomen, tegenover 10.177 een week eerder.

"Noem het een tweede golf of niet, we zitten midden in een uitbraak en we moeten allemaal helpen het virus in te dammen", zei Sara Byfors van de Zweedse gezondheidsautoriteit dinsdag.

Zweden scherpte dinsdag de maatregelen in drie extra regio's aan. Burgers in 13 van de 21 regio's worden nu geadviseerd thuis te werken, het openbaar vervoer te vermijden en sociale interactie met personen van buiten de eigen familie tot een minimum te beperken.

Landelijk kwamen er sinds vrijdag 75 nieuwe ziekenhuisopnames bij. Met name de ziekenhuizen in de hoofdstad Stockholm staan door de heropleving van het virus onder druk. De testcapaciteit bereikt in grote steden haar limiet, waardoor het aantal tests op sommige plekken beperkt moest worden. Het aantal sterfgevallen in Zweden steeg sinds vrijdag met 35 naar 6.057.

Noorwegen scherpt grensbewaking aan

Zweden doet het over het algemeen beter dan veel grote Europese landen als het om het aantal sterfgevallen per hoofd van de bevolking gaat. Vergeleken met de omringende Scandinavische landen gaat het echter een stuk slechter; zo ligt het aantal sterfgevallen per hoofd van de bevolking in Zweden tien keer hoger dan in Noorwegen, waar in het voorjaar wel een lockdown gold.

Noorwegen besloot maandag de bewaking langs de grens met Zweden opnieuw aan te scherpen, net als tijdens de eerste golf in het voorjaar. Daarvoor riep het de hulp van het leger in, omdat er niet genoeg civiele autoriteiten zijn om de langste grens van Europa te bewaken. Zo'n 80.000 Zweden wonen en werken in Noorwegen.

