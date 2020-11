Een versoepeling van de coronamaatregelen kan snel leiden tot een ongecontroleerde uitbraak, waarschuwt Aura Timen van het RIVM. Daarom moet het kabinet de huidige maatregelen volgens Timen "stapsgewijs" en op een doordachte manier versoepelen.

Timen denkt ook dat de maatregelen op een andere manier versoepeld zullen worden dan na de eerste golf. "In het najaar en in de winter worden versoepelingen op een andere manier bekeken dan in de zomer", voorspelt Timen.

Het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM refereert daarbij aan de te verwachten stijging van het aantal luchtweginfecties, waardoor ook mensen met griep in het ziekenhuis opgenomen worden. "Het griepseizoen is nog niet begonnen. Het wordt een moeilijke periode, ook voor ziekenhuizen."

Hoewel het aantal nieuwe positieve tests in de afgelopen week met ruim 30 procent is afgenomen, kan Timen nog niet zeggen wanneer het tijd is voor versoepelingen. "Deze week maken we een soort tussenstand op. Pas volgende week weten we welke kant het echt opgaat, dan hebben we een beter beeld."

'Te vroeg om te juichen'

Ook in de regio's die relatief de meeste coronabesmettingen tellen (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Twente en Midden- en West-Brabant) is het aantal nieuwe positieve tests gedaald.

Volgens Timen was het aantal meldingen daar zo groot, omdat het om dichtbevolkte gebieden met grote studentenpopulaties gaat. "De kans dat het virus zich daar verspreidt, is groter dan in een gebied dat meer ruraal is. In het begin (van de tweede golf, red.) waren jongeren echt de aanjager van deze epidemie."

Twente ligt weliswaar buiten de Randstad, maar er wonen wel veel studenten. Dat geldt ook voor de regio Midden- en West-Brabant.

De maatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben volgens Timen duidelijk effect op de verspreiding van het coronavirus. Het reproductiegetal (aan hoeveel anderen één besmette persoon het virus doorgeeft) ligt voor het eerst sinds juni ook weer onder de 1.

"Maar het is nog te vroeg om te juichen", aldus Timen. "De daling is er, maar het gaat nog niet zo snel als we zouden willen."