Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn dinsdag 4.695 nieuwe positieve tests geregistreerd. Dat zijn er bijna evenveel als maandag, toen de GGD's in totaal 4.709 nieuwe gevallen bij het RIVM meldden.

Zaterdag en zondag waren het er nog respectievelijk 6.689 en 5.703. Het aantal nieuwe positieve coronatests per dag in Nederland is in anderhalve week met duizenden gedaald. Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste drie dagen (5.036) is ook kleiner dan dat van maandag en de twee dagen daarvoor (5.700).

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen: Dinsdag: 5.036 positieve tests

Maandag: 5.700 positieve tests

Zondag: 6.555 positieve tests

Zaterdag: 6.982 positieve tests

Vrijdag: 7.308 positieve tests

Donderdag: 7.476 positieve tests

Woensdag: 7.913 positieve tests

Momenteel liggen 2.295 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 22 minder dan maandag, toen voor het eerst in bijna een week tijd een lichte stijging van het aantal coronapatiënten (+22) werd vastgesteld.

Sinds de vorige update zijn 258 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast werden er 39 opnames op de intensive care (ic) gemeld, aldus het LCPS. De ic-bezetting van coronapatiënten is met 2 gedaald, naar 598. Op de reguliere afdelingen liggen nu 1.697 coronapatiënten, 20 minder dan maandag.

Daarnaast blijkt uit de LCPS-cijfers dat in de afgelopen 24 uur twaalf patiënten, onder wie twee ic-patiënten, tussen regio's zijn verspreid. Er liggen sinds vorige week geen Nederlandse coronapatiënten meer in Duitsland.