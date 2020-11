Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 43.621 positieve coronatests. Dat is een afname van 32 procent ten opzichte van de voorgaande week, toen het RIVM 64.087 positieve tests meldde. Bovendien is het de tweede week op rij dat het aantal nieuwe positieve tests daalt. Daarnaast is het reproductiegetal (R) voor het eerst sinds halverwege juni "met zekerheid" onder de 1 gezakt.

Het RIVM kijkt vanwege de betrouwbaarheid naar het reproductiegetal van twee weken geleden. De R lag toen op 0,91. Dat betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 91 anderen besmetten. Vorige week meldde het RIVM een R van 1,11.

In de afgelopen week registreerde het instituut elke dag minder positieve testuitslagen dan de dag ervoor. Dinsdag ging het om 4.695 nieuw positieve tests. Voor zover bekend waren er geen storingen waardoor de aantallen lager zouden kunnen zijn uitgevallen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames nam af. 1.520 coronapatiënten werden in de afgelopen week opgenomen op een verpleegafdeling en 275 op een intensivecareafdeling. In de week ervoor ging het om respectievelijk 1.966 en 321 opnames.

Het aantal sterfgevallen loopt nog wel op. In de afgelopen zeven dagen zijn 565 sterfgevallen doorgegeven, in de voorgaande week ging het om 435 overleden coronapatiënten.

Maatregelen werken, kabinet blijft hameren op naleving regels

De in oktober getroffen maatregelen lijken voor een daling van het aantal nieuwe gevallen te hebben gezorgd. Het RIVM blijft desondanks hameren op het belang van de naleving van de regels.

Dat deed ook minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie). "We hebben nog altijd rond de vijfduizend besmettingen per dag en we zijn er nog niet", zei hij maandagavond na afloop van het overleg met de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

Onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag toonde dinsdag aan dat commerciële testaanbieders, zorginstellingen en bedrijven zo'n 170.000 coronatests per week uitvoeren. Het is niet bekend of het daardoor minder druk is geweest bij de teststraten van de GGD.