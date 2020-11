Het kabinet treft geen extra coronamaatregelen in de zogenoemde probleemregio's. Er wordt in deze gebieden dus geen avondklok ingevoerd, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag bekend.

"Een forse daling heeft ingezet", aldus De Jonge. "Een daling in het aantal besmettingen en in het aantal ziekenhuisopnames in alle regio's. Dus er zijn geen nadere regionale maatregelen nodig."

De Jonge zegt dat het kabinet volgende week gaat kijken naar eventuele versoepelingen in december.

"Maar we moeten waakzaam zijn en de daling volhouden", beklemtoonde de minister van Volksgezondheid. "Het aantal besmettingen is nog steeds groter dan het zou moeten zijn."

Kabinet wachtte tot het laatste moment met besluit

Premier Mark Rutte en minister De Jonge kondigden vorige week onder meer aan een avondklok te overwegen. Maar dit besluit wilden zij pas nemen na het wegen van de laatste cijfers van het RIVM.

Niet alleen een avondklok, maar ook een sluiting van middelbare scholen en winkels zou het kabinet hebben overwogen voor regio's die het virus niet onder controle krijgen.

Mogelijke avondklok stuitte op veel verzet

Dat er mogelijk een avondklok ingevoerd zou worden, stuitte de afgelopen week op flink wat weerstand. Onder meer coalitiepartij D66 keerde zich vorige week tegen het verplicht binnenblijven tussen 22.00 uur en 4.00 uur.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten hekelde de manier waarop het kabinet, buiten het parlement om, mogelijk zo'n ingrijpende maatregel wilde invoeren. Ook PVV-leider Geert Wilders is kritisch en noemde een avondklok "buitenproportioneel".