Commerciële testaanbieders, zorginstellingen en bedrijven voeren zo'n 170.000 coronatests per week uit, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag dinsdag na eigen onderzoek. Hoeveel personen een positieve testuitslag kregen, is niet bekend.

EenVandaag schat op basis van een steekproef onder 137 van deze particuliere testlocaties dat daar bijna 40.000 PCR-testen en 30.000 sneltesten worden afgenomen. Bij zorgaanbieders en bedrijven die zelf tests afnemen worden nog eens 100.000 testen per week uitgevoerd.

De steekproef werd uitgevoerd over de periode van 26 oktober tot en met 1 november. In diezelfde week voerden de GGD's 295.147 coronatests uit. Een week later daalde het aantal tests door de GGD's naar 244.839. Of de particuliere testlocaties daar een rol in hebben gespeeld, is niet bekend.

De andere partijen testen, in tegenstelling tot de GGD's, ook personen die geen coronagerelateerde klachten hebben. Zo worden inwoners van een verpleeghuis bijvoorbeeld allemaal getest als blijkt dat een van hen besmet is met het coronavirus. Ook zijn er werkgevers die hun personeel regelmatig uit voorzorg laten testen.

Hoewel aanbieders van commerciële coronatests verplicht zijn positieve gevallen te melden bij de GGD's, is dat volgens EenVandaag nog niet centraal geregeld en verloopt dat traject moeizaam. De GGD's zijn verantwoordelijk voor het delen van besmettingscijfers met het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Volgens EenVandaag wordt gewerkt aan strengere richtlijnen voor particuliere testlocaties en aan een portal, waarop externe partijen hun uitslagen kunnen melden. Dat moet eind deze maand klaar zijn.