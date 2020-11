Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus hamert er ondanks het dalende aantal positieve tests op dat Nederland zich aan de coronaregels moet houden. "We hebben nog altijd rond de vijfduizend besmettingen per dag en we zijn er nog niet", zei hij maandagavond na afloop van het overleg met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Versoepelingen zijn volgens de minister nu dan ook nog niet aan de orde.

"Ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat we als samenleving nog stappen moeten zetten om ervoor te zorgen dat we veel verder in de veilige zone komen. We moeten heel erg op onze hoede blijven voor dit virus. Laten we de huid niet verkopen voor de beer geschoten is", zei Grapperhaus.

Maandag maakte het RIVM melding van 4.709 positieve coronatests, bijna 1.000 minder dan de dag ervoor. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg wel licht (met 22), maar na de flinke daling van de dagen ervoor was dat niet iets om bezorgd over te zijn, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Grapperhaus vindt dat thuiswerken beter kan

Van alle coronamaatregelen die van kracht zijn, pikte Grapperhaus het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken eruit, omdat hij vindt dat Nederland zich daar nog beter aan kan houden.

"We zijn erover in gesprek met werkgeversorganisaties", zei hij. "Hoe minder bewegingen en reizen, hoe meer moeite het virus heeft om zich te verspreiden. Des te eerder komen we ook uit deze ellende."

Wel sprak de minister van Justitie en Veiligheid zijn bewondering uit voor mensen die al vanaf het begin van de coronacrisis thuiswerken. "Ik heb zelf het voorrecht om op kantoor dingen te coördineren en het is indrukwekkend om te zien hoe mensen het (thuiswerken, red.) volhouden."

"Ik heb vorige week met een tiental ambtenaren een gesprek gehad over hoe het is om alleen thuis te zitten of juist in een betrekkelijk kleine woning met twee kleine kinderen die voortdurend over je heen klimmen. Dat is behoorlijk ingrijpend."