Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is in een week tijd met ruim tweehonderd gedaald. "Ontzettend goed nieuws", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Volgens Kuipers komt er daardoor "geleidelijk steeds meer ruimte voor reguliere zorg".

Hoewel er maandag 22 meer coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dan op zondag, maakt Kuipers zich geen zorgen. "De daling ging eerder zo snel, dat je kunt verwachten dat het aantal erna weer even stijgt. Dit is niks verontrustends."

Volgens Kuipers kunnen ziekenhuizen weer voorzichtig beginnen met het inplannen van reguliere zorg, al betekent het nog niet dat alle uitgestelde zorg direct weer kan worden verleend.

De 2.317 coronapatiënten die maandag in de Nederlandse ziekenhuizen liggen, hebben volgens Kuipers tot gevolg dat 25 procent van de reguliere zorg nog niet kan worden verleend. Eerder in de tweede golf ging het nog om meer dan een derde van de reguliere zorg.

"Het betekent dat we zaken weer kunnen oppakken", aldus Kuipers. "Uitgestelde zorg die binnen zes weken moet worden verleend, plan je als eerste in", legt de voorzitter van de raad van bestuur van het Rotterdamse Erasmus MC uit.

'Onder andere openhartchirurgie als eerste'

"Als ik kijk naar ons eigen ziekenhuis: tijdens de piek waren we genoodzaakt voor dagen op rij de openhartchirurgie stop te zetten. Dat zijn de dingen die je als eerste weer oppakt."

Kuipers verwacht dat alle zorg weer kan worden verleend als er nog zo'n negenhonderd coronapatiënten in het ziekenhuis liggen.

Overigens kan meer dan één patiënt gebruikmaken van het ziekenhuisbed dat een uit het ziekenhuis ontslagen coronapatiënt achterlaat. "Een coronapatiënt ligt gemiddeld langer in het ziekenhuis dan een reguliere patiënt", legt Kuipers uit. "Met één COVID-19-patiënt minder kun je dus meer dan één reguliere patiënt helpen."