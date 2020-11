Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt maandag 4.709 nieuwe positieve coronatests, wat een forse daling ten opzichte van zondag (5.703) en zaterdag (6.689) is. Het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen drie dagen (5.700) is ook kleiner dan dat van zondag en de twee dagen daarvoor (6.555).

Voor zover bekend waren er geen storingen waardoor het aantal doorgegeven positieve tests lager zou kunnen zijn uitgevallen.

Sinds zondag zijn veertig coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven. Dat zijn er minder dan op zondag, toen 44 sterfgevallen werden gemeld. Overigens gaat het hier om het moment waarop de meldingen zijn doorgegeven. Dit betekent niet per se dat de coronapatiënten op de genoemde dag zijn overleden.

De in oktober getroffen maatregelen hebben voor een daling van het aantal nieuwe besmettingen gezorgd. Het RIVM blijft ondertussen hameren op het belang van de naleving van de regels. "Het gaat nog steeds om duizenden besmettingen", waarschuwt het instituut. Het is ook nog te vroeg om te zien of Nederland al over de piek van de tweede golf heen is. Dinsdag zal het RIVM de cijfers verder toelichten bij de weekupdate.

Aantal opgenomen coronapatiënten licht gestegen

In de afgelopen week zijn minder tests (244.839) uitgevoerd dan in de voorgaande weken. Toen ging het nog om respectievelijk 295.147 en 321.654 tests.

In totaal liggen nu 2.317 coronapatiënten in het ziekenhuis, dit zijn er 22 meer dan zondag. Op de intensive care liggen zeshonderd coronapatiënten, twee meer dan een dag eerder.

Het is weer voor het eerst dat een lichte stijging wordt waargenomen. In de rest van de week werden dalingen doorgegeven. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de stijging daarom niet verontrustend. "De daling ging zo snel dat je kunt verwachten dat het weer even stijgt", aldus Kuipers.

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen: Maandag: 5.700 positieve tests

Zondag: 6.555 positieve tests

Zaterdag: 6.982 positieve tests

Vrijdag: 7.308 positieve tests

Donderdag: 7.476 positieve tests

Woensdag: 7.913 positieve tests

Dinsdag 8.274 positieve tests

De bovenstaande getallen zijn berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal positieve tests van die dag en de twee dagen ervoor. Zo is het gemiddelde van maandag berekend op basis van de cijfers van zaterdag, zondag en maandag.