Het kabinet wil een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling, dat bevestigen bronnen maandag na berichtgeving van de NOS. Het voorstel wordt dinsdag besproken en verwacht wordt dat het kabinet vrijdag in de ministerraad de knoop doorhakt.

Het kabinet heeft die tijd nodig om de compensatie voor de vuurwerkbranche rond te krijgen.

Het algeheel vuurwerkverbod volgt na de oproep van GroenLinks en PvdD. De twee partijen pleiten al langer voor een verbod, maar vinden het vooral in de coronacrisis, waar de druk op de zorg al enorm is, onverantwoord om de ziekenhuizen en spoedeisende hulp ook nog met vuurwerkslachtoffers te belasten. Ook de boa's, de politie en de burgemeesters riepen het kabinet op om het vuurwerk dit jaar te verbieden.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei eind oktober de oproep in het kader van de coronacrisis goed te kunnen begrijpen. "Gezien de druk op de zorg is een tijdelijk vuurwerkverbod een terechte vraag."

Het kabinet stelde aan het begin van het jaar onder maatschappelijke druk een gedeeltelijk vuurwerkverbod in dat komende jaarwisseling van kracht zal zijn. Eerder dit jaar verbood het kabinet al knalvuurwerk en vuurpijlen, dat wordt nu uitgebreid naar ook siervuurwerk.

De politie en boa's vinden dat een geheel vuurwerkverbod beter te handhaven is. "Een algeheel verbod verlicht ons werk en maakt het ook veiliger voor onze handhavers", zei Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond eerder.

Uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat vorig jaar dertienhonderd vuurwerkslachtoffers zich bij het ziekenhuis of de huisartsenpost hebben gemeld. Van hen hadden er 385 spoedeisende hulp nodig. De helft van alle slachtoffers was jonger dan twintig jaar.

In de Tweede Kamer is inmiddels een meerderheid voor een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod, zo bleek vorige week. Ook het CDA, dat eerder tegen een verbod was, is om.

