De eerste XL-testlocatie met coronasneltests is maandagmiddag geopend in Groningen. Personen die zich op deze locatie door de GGD laten sneltesten op het coronavirus, krijgen dezelfde dag nog de uitslag te horen.

Op de testlocatie in MartiniPlaza worden voornamelijk coronasneltests gebruikt. Elders in het land wordt alleen nog gebruikgemaakt van PCR-testen, waarbij het 24 tot 48 uur duurt voordat de geteste persoon de uitslag ontvangt.

De eerste XL-locatie van Nederland is deze week op beperkte schaal open "om ervaring op te doen en het proces te verbeteren", meldt GGD Groningen. Op de locatie met in totaal acht teststraten kunnen naar verwachting uiteindelijk maximaal 2.500 personen per dag worden getest.

De overheid opent later deze maand in het land meer XL-testlocaties en ook andere grote testlocaties. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat mensen die een test willen laten afnemen binnen 45 minuten aan de buurt zijn en moet worden voorkomen dat het coronavirus langer de kans krijgt zich te verspreiden.

De grote testlocaties zijn een aanvulling op de bestaande testlocaties waar dagelijks al tienduizenden tests per dagen worden afgenomen. Vorige week werden landelijk 244.839 coronatests uitgevoerd, gemiddeld bijna 35.000 per dag. Voor alle testlocaties geldt dat een afspraak gemaakt kan worden via het landelijke nummer (0800-1202) of online via coronatest.nl.