Het kabinet besluit dinsdag of extra verzwarende maatregelen voor probleemregio's Rotterdam, Dordrecht en Twente nodig zijn in een poging het aantal coronabesmettingen ook daar terug te dringen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden vorige week onder meer aan een avondklok te overwegen, maar die maatregel lijkt vooralsnog in de gereedschapskist te blijven liggen, melden bronnen tegenover NU.nl.

Het kabinet wil eerst de laatste besmettingscijfers van het RIVM afwachten, maar ziet voorzichtig een dalende trend in het aantal positieve testen.

Vorige week kondigden Rutte en De Jonge een grotere hamer aan met een pakket en verzwarende maatregelen die voor twee weken zouden gelden.

Een avondklok, maar ook de sluiting van de middelbare scholen en de sluiting van de detailhandel zouden worden overwogen voor regio's die het virus niet onder controle krijgen.

Naar verwachting zullen de premier en De Jonge dinsdag aankondigen dat de extra verzwaringen voorlopig niet worden opgelegd, wat niet wil zeggen dat de avondklok volledig van tafel is. Wel is het kabinet erachter gekomen dat een avondklok op misschien wel meer weerstand stuit dan het gedacht had.

Onder meer coalitiepartij D66 keerde zich vorige week tegen het verplicht binnenblijven tussen 22.00 uur en 4.00 uur. D66-fractievoorzitter Rob Jetten hekelde de manier waarop het kabinet, buiten het parlement om, zo'n ingrijpende maatregel wil invoeren.

Ook PVV-leider Geert Wilders is kritisch en noemt de avondklok "buitenproportioneel". GroenLinks vraagt zich af waar de onderbouwing blijft dat een avondklok ook daadwerkelijk tot een daling van het aantal besmettingen zal leiden.