Het coronavaccin dat Pfizer ontwikkelt, is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief, zo meldt de farmaceut maandag.

De onderzoeksresultaten zijn een stuk positiever dan ingeschat werd door experts.

Volgens de farmaceut kregen proefpersonen geen ernstige bijwerkingen. De hoogste bestuurder van Pfizer laat weten zeer positief te zijn. "Dit is een historisch moment", aldus CEO Kathrin Jansen.

Wel wordt benadrukt dat meer gegevens nodig zijn om het vaccin uiteindelijk op de markt te brengen. Het gaat om eerste onderzoeksresultaten.

The Guardian schrijft dat de eerste mensen mogelijk eind dit jaar al het vaccin zullen krijgen. De eerste doses zijn dan bestemd voor bijvoorbeeld mensen in de zorg.

De Europese Unie koopt bij meerdere farmaceuten vaccins in. Met Pfizer zijn de verkennende gesprekken positief afgerond. Als de contracten zijn uitgewerkt zou Nederland 7,8 miljoen coronavaccins van hen kunnen ontvangen.

'Nog een hele weg te gaan'

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat maandag weten dat er nog een hele weg te gaan is voordat het vaccin van Pfizer op de Nederlandse markt komt. Eerst moet duidelijk zijn of het vaccin werkzaam is en of het opweegt tegen de risico's.

"Het CBG wacht op de officiële gegevens die ingediend worden bij het Europees Medicijnagentschap EMA, waar wij namens Nederland inzitten. Zodra we alle gegevens hebben, dus ook de gegevens van de laatste fase van onderzoek, zullen we deze met alle Europese collega's zo snel als mogelijk beoordelen. Dit doen we met extra inzet en capaciteit", aldus het College.