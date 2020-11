Tsjechië heeft zondag 3.608 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, blijkt maandag uit cijfers van de lokale autoriteiten. Dat is het kleinste aantal in vier weken tijd. Het land staat al weken met België bovenaan de Europese lijst met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.

Voor de vierde keer deze maand registreert Tsjechië minder dan tienduizend nieuwe besmettingen per dag. Het land met 10,7 miljoen inwoners telt 414.828 vastgestelde besmettingen met het coronavirus.

Sinds halverwege september is het totale aantal positieve coronatests in Tsjechië vertienvoudigd. Vorige week woensdag werden de meeste nieuwe gevallen op dagbasis gemeld: 15.729. Twee dagen na het dagrecord meldde het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid dat het land mogelijk voorbij de top van de besmettingspiek was.

Hoewel de situatie zich lijkt te stabiliseren, waarschuwen de autoriteiten dat de druk op de zorg voorlopig niet afneemt. Ziekenhuizen schalen veel non-urgente zorg af zodat ze alle opgenomen coronapatiënten kunnen behandelen.

Het officiële dodental in Tsjechië staat maandag op 4.858. Dat zijn er 177 meer dan zondag. De autoriteiten meldden in de afgelopen twee weken 24,5 sterfgevallen per 100.000 inwoners. Dat is fors meer dan in de twee andere landen met relatief veel sterfgevallen: België (18,5) en Hongarije (10,4).

Tsjechië voerde medio oktober een lockdown in om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De regering heeft onder meer scholen, restaurants en diverse winkels gesloten. Ook geldt er een avondklok en mogen inwoners alleen hun huis verlaten als het noodzakelijk is.