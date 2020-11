Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag 5.703 nieuwe positieve coronatests, 15 procent minder dan op zaterdag (6.689). Het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen drie dagen (6.555) is ook kleiner dan dat van zaterdag en de twee dagen daarvoor (6.982).

Het RIVM meldt zondag ook 44 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er 29 minder dan op zaterdag, toen 73 sterfgevallen werden gemeld. Het gaat hierbij om de meldingen binnen een etmaal, wat overigens niet betekent dat deze coronapatiënten op dezelfde dag zijn overleden.

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen: Zondag: 6.555 positieve tests

Zaterdag: 6.982 positieve tests

Vrijdag: 7.308 positieve tests

Donderdag: 7.476 positieve tests

Woensdag: 7.913 positieve tests

Dinsdag 8.274 positieve tests

Maandag: 8.961 positieve tests

De bovenstaande getallen zijn berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal positieve tests van die dag en de twee dagen ervoor. Zo is het gemiddelde van maandag berekend op basis van de cijfers van zaterdag, zondag en maandag.



89 minder coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen nu 2.295 COVID-19-patiënten. Dat zijn er 89 minder dan op zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 598 coronapatiënten liggen op de intensive care, 4 minder dan op de voorgaande dag.



"Het aantal COVID-19-patienten in de kliniek daalt snel. Dat is gunstig en biedt ruimte voor de reguliere zorg", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Maatregelen van oktober lijken bij te dragen aan daling

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat het aantal nieuwe positieve tests op weekbasis voor het eerst in twee maanden tijd was afgenomen. Deze daling is volgens het RIVM echter nog niet groot genoeg.

Wel lijken de in oktober genomen maatregelen bij te dragen aan de afname van het aantal nieuwe besmettingen. Het is echter nog te vroeg om te zien of Nederland al over de piek van de tweede golf heen is. Aankomende dinsdag licht het RIVM de cijfers toe tijdens de wekelijkse update over het coronavirus.