Mensen kunnen mogelijk eind dit jaar al worden gevaccineerd met het vaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat zegt CEO Pascal Soriot van het bedrijf zaterdag in de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Wanneer het vaccin precies gebruikt kan worden, hangt af van de goedkeuring van regelgevende instanties. "Als ze snel handelen wanneer ons vaccin klaar is, kunnen we in januari beginnen met het vaccineren van mensen, misschien zelfs eind december", aldus Soriot.

De Brits-Zweedse farmaceut werkt samen de University of Oxford aan een coronavaccin. Op dit moment zit het potentiële vaccin in de derde fase van ontwikkeling. Dat betekent dat het middel op tienduizenden mensen wordt getest.

Het onderzoek naar het vaccin werd in september voor een week stilgelegd, nadat een van de Britse proefpersonen mogelijk ernstige bijwerkingen ontwikkelde. Nadat de toezichtcommissie van de Britse overheid concludeerde dat het veilig was om door te gaan, kon het onderzoek worden hervat.

Het potentiële vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als het meest veelbelovende. De Europese Commissie sloot al een deal met AstraZeneca en hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd.