Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn vrijdag 7.272 nieuwe positieve coronatests gemeld. Hiermee komt er na zes dagen een einde aan de daling van het aantal gemelde nieuwe gevallen. Het gemiddelde van de afgelopen drie dagen (7.308) is echter wel lager dan die van afgelopen donderdag en de twee voorgaande dagen (7.476).

Donderdag werden bij het RIVM 6.996 nieuwe positieve coronatests gemeld, maar dat is nu bijgesteld naar 6.984. De dagcijfers zeggen niet alles vanwege de verwerkingstijd van de informatie, waardoor meldingen soms vertraagd binnenkomen bij het RIVM.

Uit de nieuwe data van het RIVM blijkt vrijdag ook dat er 118 coronagerelateerde sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat zijn er 31 meer dan woensdag. Het gaat hierbij om meldingen binnen één etmaal, wat dus niet betekent dat de mensen op dezelfde dag zijn overleden.

Nadat afgelopen dinsdag bleek dat het aantal positieve tests op weekbasis voor het eerst in twee maanden was afgenomen, wees het RIVM erop dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen groot blijft.

De lockdownmaatregelen van vorige maand lijken te helpen bij het voorkomen van nieuwe besmettingen. Het is nog niet duidelijk of Nederland nu over de piek van de tweede golf heen is. Het RIVM geeft volgende week dinsdag, tijdens de wekelijkse update over het coronavirus, een toelichting op de ontwikkeling van de cijfers.

2.512 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vrijdag voor de derde dag op rij is afgenomen. De bezetting is met 67 gedaald naar 2.445. Woensdag en donderdag daalde het aantal door coronapatiënten bezette ziekenhuisbedden met respectievelijk 81 en 60.

1.905 coronapatiënten liggen op de reguliere afdeling, 55 minder dan donderdag. Uit de update van vrijdagmiddag blijkt dat in het afgelopen etmaal 261 nieuwe ziekenhuisopnames zijn gemeld. Daarnaast zijn sinds de vorige update 35 personen opgenomen op de intensive care, waarmee de ic-bezetting met 5 daalt naar 607.