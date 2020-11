Eind november of begin december worden twintig grote testlocaties verspreid over Nederland in gebruik genomen. Er komen acht XL-teststraten en daarnaast nog twaalf L-teststraten, maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag bekend. In Amsterdam komen vier grote testlocaties.

De grote teststraten in Amsterdam worden geopend bij de RAI, in Sloterdijk en in de stadsdelen Zuidoost en Noord.

Andere grote testlocaties komen in Vijfhuizen, op Schiphol, Rotterdam, op Rotterdam The Hague Airport, de Jaarbeurs in Utrecht, MartiniPlaza in Groningen, de Broodfabriek in Rijswijk, Eindhoven en in de omgeving van Arnhem en Nijmegen.

Ook in Twente, Zuid-Limburg, West-Brabant, IJsselland, Zeeland, Drenthe en Friesland moeten grote testlocaties komen, maar het is nog niet bekend waar deze worden gevestigd. In alle grote teststraten worden de reguliere PCR-test en sneltests gebruikt.

Bij de XL-teststraten, in feite veel teststraten op één locatie, kunnen dagelijks ruim honderdduizend mensen zich laten testen op het coronavirus. Daarmee wordt de huidige testcapaciteit verdubbeld. Net als bij een gewone teststraat kan iedereen met klachten bij een XL-teststraat terecht.

Elke Nederlander binnen drie kwartier in teststraat

Eind oktober maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat er werd gesproken over XL-teststraten rond grote steden, maar toen stonden de locaties nog niet vast. Het ministerie wil dat elke Nederlander binnen drie kwartier naar een testlocatie kan reizen.

De eerste weken worden de teststraten bemand door duizend militairen. Daarna wordt het werk overgenomen door medewerkers van de GGD of ingehuurd personeel.

Wel blijft de GGD verantwoordelijk voor wie op welke locatie getest kan worden en het bron- en contactonderzoek na een positieve uitslag.