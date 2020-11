In week 44, de week van 26 oktober tot en met 1 november, zijn in Nederland bijna zevenhonderd meer mensen overleden dan verwacht in die periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers.

Vorige week overleden meer dan 3.600 mensen, schat het CBS. De hogere sterfte valt samen met de tweede coronagolf in Nederland, maar het is niet bekend in welke mate deze oversterfte precies te wijten is aan het virus.

Volgens het RIVM zijn voor zover bekend in week 44 285 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Nog niet alle meldingen zijn binnen bij het instituut, waardoor dit aantal nog toe kan nemen. Ook ligt het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het virus waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

In week 43 werd ook al een toegenomen oversterfte gemeld: die week overleden 3.419 mensen, bijna zeshonderd meer dan verwacht in die periode.

Negen weken lang oversterfte tijdens eerste golf

In maart, toen sprake was van een eerste golf van het virus, overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Volgens de onderzoekers zijn in die periode zo'n tienduizend mensen vrijwel zeker of vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het virus.

Vanaf de eerste volle week van mei overleden juist minder mensen dan verwacht, afgezien van een tweeweekse piek in de zomer, die onderzoekers toeschreven aan een hittegolf.