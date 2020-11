De Deense premier Mette Frederiksen heeft donderdag een lockdown aangekondigd voor zeven gemeenten in het noorden van Denemarken. De reden is een mutatie van het coronavirus in nertsen die onlangs ook is aangetroffen bij mensen.

Scholen, bars en restaurants gaan dicht en het openbaar vervoer en binnensportactiviteiten worden stilgelegd. Mensen krijgen het dringende advies om niet van en naar de getroffen regio in Noord-Jutland te reizen. De maatregelen gelden tot 3 december. In het gebied wonen zo'n 280.000 mensen.

Woensdag besloot de premier om alle zeventien miljoen nertsen in het land af te laten maken uit vrees voor de gevonden mutaties in de pelsdieren. Volgens de Deense gezondheidsautoriteiten was een gemuteerde versie van het virus aangetroffen bij zeker twaalf mensen.

Ook andere landen zouden gevaar kunnen lopen volgens Frederiksen. Denemarken is een van 's werelds grootste producenten van nertsbont. Daarnaast zei ze dat het gemuteerde virus in nertsen mogelijk een risico kan vormen voor de effectiviteit van een toekomstig coronavaccin.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt het besluit van de Denen om hun gehele nertsenpopulatie te ruimen donderdag "vastberaden en moedig" aangezien het "een grote economische impact heeft".

De branchevereniging voor Deense nertsenfokkers noemde de ruimingen een "zwarte dag voor Denemarken" en een mogelijke "doodsteek" voor de industrie, waarin zo'n vierduizend mensen werkzaam zijn. De Deense pelsdierenfokkerij exporteerde vorig jaar voor ruim 675 miljoen euro aan bont.

Geen signalen van mutaties in nertsen in Nederland

Nertsen vormen een risico, omdat de dieren bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus op mensen. De dieren dienen bovendien als een "reservoir" voor het virus, aldus de WHO.

Ook in Nederland zijn de afgelopen maanden aanhoudend besmettingen bij nertsen geconstateerd. Op grote schaal zijn daarom nertsenfokkerijen geruimd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan een miljoen nertsen vergast in ons land.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet woensdag weten dat het kabinet nog geen signalen heeft dat het coronavirus zich gemuteerd heeft in nertsen in Nederland.

Het kabinet wil in maart 2021 een definitief einde hebben gemaakt aan de nertsenfokkerij. Dat is drie jaar eerder dan gepland was.