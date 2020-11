Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is donderdag voor de tweede dag op rij flink gedaald. Gemiddeld over vier dagen genomen, is het aantal nu gestabiliseerd. "Ik ben blij dat we dit plateau bereikt hebben. Dat is uitstekend nieuws. Deze beweging is waar we al die tijd op zitten te wachten", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Overigens is dit volgens Kuipers nog niet het moment om "de vlag uit te hangen", daarvoor is de instroom van nieuwe patiënten nog altijd te groot.

Donderdag zijn nog eens 261 coronapatiënten op een verpleegafdeling van een ziekenhuis opgenomen en 35 op de intensive care (ic). Volgens Kuipers is dat aantal nog steeds te groot.

In totaal liggen er donderdag ruim 2.500 coronapatiënten in het ziekenhuis, zestig minder dan woensdag. Van deze patiënten liggen er 607 op de ic (5 minder dan de dag ervoor) en 1.905 op een reguliere verpleegafdeling (55 minder dan woensdag).

89 Kuipers: 'We zitten op een plateau en dat is goed nieuws'

Kuipers blij met afname aantal nieuwe positieve tests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag dat het dagelijkse aantal positieve tests onder de zevenduizend is gezakt. Het gaat om de zesde achtereenvolgende dag waarop een daling is geconstateerd.

Kuipers is ook blij dat het aantal nieuwe positieve tests afneemt. "Maar als je dat vergelijkt met waar we een maand geleden stonden, dan hadden we dit destijds heel hoge getallen gevonden."

De LNAZ-voorzitter benadrukt dat mensen die donderdag positief testen op het coronavirus en eventueel in het ziekenhuis belanden, daar nog lange tijd zullen blijven liggen. "We zitten dan ruim in december voor ze het ziekenhuis verlaten."

Het is volgens hem dan ook veel te vroeg om aan een versoepeling van de coronamaatregelen te denken. "We zijn er nog lang niet. Als het ons lukt om de huidige set aan maatregelen vol te houden, zitten we sneller op een lager niveau en des te sneller kunnen we versoepelen."