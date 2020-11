Het aantal nieuwe positieve coronatests is tot onder de zevenduizend gezakt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. Het aantal nieuwe gevallen daalt al zes dagen op rij.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden bij het instituut 6.996 nieuwe positieve tests gemeld. In het voorgaande etmaal ging het om 7.646 nieuwe gevallen. Aanvankelijk was het getal 7.657, maar dit aantal is donderdag bijgesteld.

Daarnaast zijn bij het instituut nog eens 87 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Deze coronapatiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden. Soms komen meldingen met vertraging binnen vanwege de verwerkingstijd. Woensdag werd bekend dat 106 personen recentelijk zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vanwege storingen van vorige week en doordat in het weekend minder tests worden afgenomen, kijken we ook naar het gemiddelde aantal tests over drie dagen. Ook op dat vlak is een dalende trend te zien.

Gemiddeld aantal positieve tests over drie dagen Donderdag: 8.126 positieve tests

Woensdag: 8.500 positieve tests

Dinsdag: 8.881 positieve tests

Maandag: 8.961 positieve tests

Zondag: 9.907 positieve tests

Zaterdag: 10.420 positieve tests

Vrijdag: 9.848 positieve tests

Het gemiddelde is berekend op basis van het aantal positieve tests van de genoemde dag en de twee dagen ervoor. Het getal van maandag is dus het gemiddelde van het aantal positieve gevallen op maandag, zaterdag en zondag.

Ook aantal opgenomen coronapatiënten neemt af

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten is donderdag voor de tweede dag op rij afgenomen, blijkt uit de dagelijkse update van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 2.512 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn 60 minder COVID-19-patiënten dan woensdag, toen de bezetting met 81 daalde.

Daarnaast zijn sinds woensdagmiddag 261 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn er 35 nieuwe ic-opnames gemeld, waarmee de totale ic-bezetting naar 605 is gestegen. Op de reguliere afdeling liggen nu 1.905 coronapatiënten, 55 minder dan woensdag.

89 Kuipers: 'We zitten op een plateau en dat is goed nieuws'

Gedeeltelijke lockdown lijkt te werken

Eerder deze week werd duidelijk dat het aantal positieve coronatests op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Dit lijkt het gevolg te zijn van de gedeeltelijke lockdown die halverwege oktober is ingevoerd, zei directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM vorige week.

Sinds woensdagavond gelden in Nederland nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo roept het kabinet Nederlanders op zoveel mogelijk thuis te blijven en zijn veel publieke ruimtes gesloten. Deze regels blijven minstens twee weken van kracht en zijn een aanvulling op de gedeeltelijke lockdown.