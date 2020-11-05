على الرغم من انخفاض عدد نتائج الاختبارات الإيجابية الجديدة لبضعة أيام متتالية، إلا أن الحكومة ترى أن أعداد فيروس كورونا لا تنخفض بشكل كافٍ. لذلك تم الإعلان عن تدابير إضافية مساء الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. لمحة عامة عن التدابير التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 الساعة 10 مساءً.

توصية: ابق في المنزل قدر الإمكان

التوصية العامة لمجلس الوزراء هي البقاء في المنزل قدر الإمكان. قال رئيس الوزراء مارك روته "لذا، اذهب إلى السوبر ماركت مرة واحدة ولا تذهب للتسوق من أجل المتعة. اسأل نفسك دائمًا: هل يجب أن أخرج حقًا؟"

إغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين

يجب إغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين. وهذا ينطبق على كل من الأماكن المغلقة والمفتوحة. على سبيل المثال المسارح والمتاحف والكازينوهات ودور السينما وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية ونوادي الجنس وحمامات السباحة. ولكن يُسمح بأن تظل المتاجر مفتوحة، ويُسمح أيضًا بممارسة المهن التي فيها اختلاط مع الآخرين. وستبقى الصالات الرياضية مفتوحة أيضًا، ولكن لا يُسمح بالدروس الجماعية. ستبقى حمامات السباحة مفتوحة فقط لدروس السباحة للأطفال حتى سن الثانية عشرة، وفقًا لتقرير

التواجد مع شخصين كحد أقصى في الخارج

لقد سُمِح لك بالتواجد في الشارع مع أربعة أشخاص كحد أقصى اعتبارًا من منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ولكن سيتم تقليل هذا العدد إلى شخصين فقط كحد أقصى اعتبارًا من مساء الأربعاء. ويُستثنى من ذلك الأطفال حتى سن الثانية عشرة والأشخاص الذين يكونون من نفس الأسرة.

استقبال ضيفين في المنزل كحد أقصى

التوصية العاجلة هي استقبال ضيفين فقط في المنزل كحد أقصى يوميًا. وقد كان الرقم في السابق ثلاثة ضيوف. ويُستثنى من ذلك أيضًا الأطفال حتى سن الثانية عشرة.

حضور ثلاثين شخص في الجنازة كحد أقصى اعتبارًا من يوم الاثنين

اعتبارًا من يوم الاثنين، يُسمح بحضور الجنازات بحد أقصى ثلاثين شخصًا. وبالتالي، سوف يسري تطبيق هذا التدبير متأخرًا عن باقي التدابير الإضافية. قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بحفلات الزفاف: يُسمح بحضور عشرين شخص فقط كحد أقصى، ويسري تطبيق ذلك اعتبارًا من مساء الأربعاء.

توصية بعدم السفر للخارج حتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني

أصدر مجلس الوزراء توصية عاجلة بعدم السفر إلى الخارج حتى منتصف يناير/كانون الثاني، ما لم يكن ذلك ضروريًا حقًا. ولا يعتبر الجزء الكاريبي من هولندا دولة أجنبية، وبالتالي ليست هناك توصية بعدم السفر إلى هناك، ما لم يتم تصنيف الجزيرة ضمن المناطق البرتقالية أو الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا.

مجلس الوزراء يدرس اتخاذ المزيد من التدابير الإقليمية

بالنسبة لبعض المناطق التي بها أعلى معدل إصابات، تفكر الحكومة في اتخاذ تدابير أكثر صرامة. ويمكن أن يشمل ذلك حظر التجول وإغلاق المزيد من تجارة التجزئة وإغلاق المدارس الثانوية.

في الوقت الحالي، ستكون مناطق الأمان روتردام-راينموند (Rotterdam-Rijnmond) وجنوب-هولندا-جنوب وتفينته (Zuid-Holland-Zuid en Twente) مؤهلة لهذه التدابير الأكثر صرامة، ولكن وفقًا لرئيس الوزراء مارك روته، لا يزال من الممكن تغيير ذلك. "سوف نراقب الموقف عن كثب بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض تدابير إضافية وما الأماكن التي قد يتعين علينا فرض هذه التدابير فيها".

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