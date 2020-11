Pomimo tego, że liczba nowych pozytywnych testów spada już od kilku dni, rząd uważa, że koronawirus nie jest jeszcze wystarczająco zredukowany. Z tego względu, we wtorek 3 listopada zostały przedstawione nowe obostrzenia, które wejdą w życie w środę 4 listopada o godzinie 22:00 i będą obowiązywać przynajmniej przez dwa tygodnie.

Zalecenie: pozostań w domu w jak największym stopniu

Ogólnym zaleceniem rządu jest pozostanie w domu w jak największym stopniu. „A więc idź sam/a do supermarketu i nie rób zakupów dla przyjemności. Zawsze zadawaj sobie pytanie: czy naprawdę muszę wyjść na zewnątrz?” - powiedział premier Mark Rutte.

Miejsca publiczne zamknięte na dwa tygodnie

Miejsca publiczne muszą zostać zamknięte na dwa tygodnie. Dotyczy to zarówno przestrzeni zamkniętych jak i otwartych, takich jak: teatry, muzea, kasyna, kina, ogrody zoologiczne, wesołe miasteczka, seks kluby, baseny. Sklepy mogą pozostać otwarte oraz zawody kontaktowe mogą dalej być wykonywane. Siłownie również pozostają otwarte, ale zajęcia grupowe są niedozwolone.

Na zewnątrz max. 2 osoby

Od połowy października można było przebywać na ulicy w grupie do max. czterech osób, ale w środę wieczorem liczba ta zostanie ograniczona do max. dwóch osób. Wyjątek stanowią dzieci do dwunastego roku życia lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego.

W domu max. 2 gości na dzień

Pilnie zaleca się, aby nie przyjmować w domu więcej niż dwóch gości dziennie. Wcześniej możliwe było przyjmowanie do trzech gości dziennie. Także w tym przypadku wyjątek stanowią dzieci do dwunastego roku życia.

Od poniedziałku max. 30 osób na pogrzebie

Od poniedziałku na pogrzebie nie może być obecnych więcej niż 30 osób. Ta zasada wchodzi w życia nieco później niż pozostałe obostrzenia. W przypadku wesel, zasady są jeszcze bardziej surowe: dopuszczalna liczba osób biorących udział w weselu wynosi 20 osób. Ta zasada wchodzi w życie od środy.

Nie wyjeżdżaj za granicę do połowy stycznia

Rząd zdecydowanie odradza wyjazdów za granicę do połowy stycznia, chyba że jest to naprawdę konieczne. Karaibska część Niderlandów nie jest uważana za obcy kraj, a więc w tym przypadku negatywne porady turystyczne nie mają zastosowania, z wyjątkiem sytuacji, w której dana wyspa zostanie oznaczona kodem pomarańczowym lub czerwonym.

Rząd rozważa więcej regionalnych środków bezpieczeństwa

W niektórych regionach, w których liczba infekcji jest najwyższa, rząd rozważa jeszcze bardziej surowe obostrzenia, które mogą obejmować: godzinę policyjną, dalsze zamknięcie usług sprzedaży detalicznej oraz zamknięcie szkół średnich.

W tej chwili regiony bezpieczeństwa Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid i Twente kwalifikowałyby się do tych bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, ale według premiera Rutte sytuacja może się jeszcze zmienić. „Śledzimy sytuację, aby wiedzieć, czy i gdzie potrzebne są dodatkowe obostrzenia”.

We hebben de belangrijkste informatie rondom het coronavirus vertaald zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland op de hoogte zijn. Een overzicht in het Nederlands vind je hier en op onze dossierpagina vind je alle actuele informatie en achtergronden.