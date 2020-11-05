Yeni pozitif testlerin sayısındaki birkaç günlük üst üste azalmaya rağmen, hükümet koronavirüs vakalarının yeterince aşağı çekilmediğine inanıyor. Bu nedenle 3 Kasım Salı akşamı bir dizi ek önlem açıklandı. Aşağıda 4 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'de yürürlüğe girecek ve her halükârda iki hafta süreyle geçerli olacak önlemlerin bir özetini bulabilirsiniz.

Tavsiye: Mümkün olduğu kadar evde kalın

Hükümetin genel tavsiyesi olabildiğince evde kalmaktır. Başbakan Rutte bu konuda şunları söylüyor: "Yani süpermarkete tek başınıza gidin ve zevk için alışveriş yapmayın. Kendinize şu soruyu sorun: Dışarı çıkmam gerçekten gerekli mi?"

Kamusal alanlar iki hafta boyunca kapalı

Kamusal alanların iki hafta boyunca kapalı kalması gerekecek. Bu hem iç, hem de dış mekanlar için geçerli olacak. Örnek olarak, tiyatrolar, kumarhaneler, sinemalar, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, seks kulüpleri ve yüzme havuzlarını düşünebilirsiniz. Mağazalar açık kalabilecek ve temas meslekleri de icra edilebilecek. Fitness merkezleri açık kalacak, ama grup derslerine izin verilmeyecek.

Dışarıda en fazla iki kişi

Ekim ortasından itibaren en fazla dört kişiyle sokakta bulunmanıza izin veriliyordu, ancak bu sayı Çarşamba akşamından itibaren maksimum iki kişiye düşürülecektir. On iki yaşına kadar olan çocuklar veya aynı evden olan kişiler için bir istisna söz konusu olacak.

Eve günde en fazla iki misafir

Eve günde en fazla iki misafirin kabul edilmesi önemle tavsiye olunuyor. Bu sayı daha önce üçtü. Bu konuda da on iki yaşına kadar olan çocuklar için bir istisna söz konusudur.

Bugünden itibaren cenazelerde en fazla on üç kişi

Pazartesiden itibaren bir cenazelerde en fazla otuz kişi bulunabilecek. Dolayısıyla bu önlem, diğer ek önlemlerden daha sonra yürürlüğe girecek. Düğünlere yönelik kurallar daha da katı olacak: Düğünlerde en fazla yirmi kişi olabilecek ve bu kural Çarşamba akşamından itibaren yürürlüğe girecek.

En azından Ocak ortasına kadar ülke dışına seyahat etmeyin

Hükümet gerçekten gerekli olmadıkça Ocak ortasına kadar ülke dışına çıkmamanızı önemle tavsiye etmektedir. Hollanda'nın Karayipler bölgesi yabancı bir ülke sayılmaz ve bu nedenle, adalardan herhangi birine turuncu veya kırmızı kodu verilmediği sürece olumsuz seyahat tavsiyesi geçerli değildir.

Hükümet bölgesel tedbirler olasılığı hakkında düşünüyor

Hükümet, virüs bulaşma sayısının en yüksek olduğu belirli bölgeler için daha da katı önlemler alma olasılığını değerlendiriyor. Bu önlemler arasında, akşam sokağa çıkma yasağını, perakende ticaretin daha fazla kapatılmasını ve orta öğretim okullarının kapatılması düşünülebilir.

Şu an için bu daha katı önlemler için gerekli koşulları başka bölgelerin yanı sıra, Rotterdam-Rijnmond, Güney-Hollanda-Güney ve Twente karşılıyor, ancak Rutte, bunun değişebileceğini düşünüyor: "Ek önlemlere ihtiyaç olup olmadığını ve varsa nerede olduğunu anlamak için gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

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