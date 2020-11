Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 7.657 positieve coronatests geregistreerd. Dat is ongeveer 1,5 procent minder dan dinsdag. Hiermee lijkt de daling van het aantal positieve tests van de afgelopen dagen door te zetten.

Maandag en dinsdag werden respectievelijk 8.305 en 7.769 positieve testuitslagen geregistreerd. Vorige week waren het er gemiddeld 9.906 per dag.

Het RIVM maakte dinsdag in de wekelijkse update bekend dat er in zeven dagen tijd 64.087 positieve coronatests waren geregistreerd. Dat zijn er 3.455 minder dan de week ervoor. Hoewel al sprake was van een afvlakking van de cijfers, was al twee maanden op weekbasis geen daling waargenomen.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is woensdag met 81 gedaald naar 2.572, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn sinds dinsdagochtend 236 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Ook zijn vijftig personen overgebracht naar de intensive care. Dit betekent dat er nu 612 coronapatiënten op de ic worden behandeld. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder.

Nederland heeft vanwege de vele besmettingen sinds halverwege oktober te maken met een gedeeltelijke lockdown. Deze geldt waarschijnlijk tot in december. Volgens het RIVM lijken deze strenge maatregelen te helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet kwam dinsdagavond met extra maatregelen voor een periode van twee weken.