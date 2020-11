Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdagavond op een persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aan. In dit artikel geven we antwoord op de meestgestelde vragen die op ons reactieplatform NUjij binnenkwamen.

Blijven de casino’s open?

Nee ook casino's moeten vanaf woensdag 22.00 uur voor twee weken hun deuren sluiten. Welke locaties precies moeten sluiten is terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Enig idee hoe het zit met sauna, blijft die gewoon open?

Alle publiek toegankelijke locaties moeten dicht. Rijksoverheid meldt sauna's niet expliciet, maar het ligt zeer voor de hand dat die moeten sluiten.

Gaan tentamens in het hoger onderwijs nog door?

Tentamens in het hoger onderwijs gaan gewoon door. In veel gevallen zullen deze wel digitaal thuis worden afgenomen, omdat het aantal studenten in hogere onderwijsinstellingen nog steeds zoveel mogelijk beperkt wordt.



Blijven sportzwembaden open?

Alleen voor zwemlessen voor kinderen tot en met twaalf jaar blijven de zwembaden geopend, meldt de ZwembadBranche. Verder zijn alle zwembaden verder voor iedereen gesloten.

Hoe zit het met sportklassen buiten boven de 18 jaar?

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Groepslessen zijn verboden, ook buiten.



Groepslessen mogen niet, maar geldt dat ook voor jonge kinderen?

Op het eerste gezicht lijkt dit niet toegestaan. Kinderen onder de 18 jaar mogen alleen aan teamsport doen, maar groepslessen zoals judo kunnen niet. Dit klinkt vreemd, dus mogelijk komt hierover snel meer informatie.

Mag je nog wel in groepjes van meer dan twee personen samen fietsen?

Buiten geldt voor een groep een maximum van twee personen van verschillende huishouden, kinderen tot en met twaalf jaar uitgezonderd. Ook op de fiets mag zover bekend die groep niet groter zijn.

45 Rutte over vakanties in Nederland: ‘Ga niet dreutelen’

Blijven restaurants in hotels open?

Hotels mogen, net als uitvaartcentra en bedrijfskantines, wel eten en drinken blijven serveren. Hotels mogen hun restaurant en bar wel openhouden, omdat het voor hotelgasten niet mogelijk is zelf in de kamer voor eten of drinken te zorgen, zo redeneert het kabinet. Alleen hotelgasten mogen daar gebruik van maken.

Waarom mag je buiten met minder mensen zijn dan binnen, waar je twee gasten mag ontvangen. Buiten is er toch betere ventilatie?

De belangrijkste manier waarop het coronavirus zich verspreidt zijn druppels die vrijkomen bij schreeuwen, niezen of hoesten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die druppels vallen binnen 1,5 meter op de grond. Ventilatie helpt vooral tegen het verspreiden van veel kleinere zweefdruppeltjes, die aerosolen worden genoemd en in de lucht blijven hangen.

Er is veel discussie over hoe aerosolen het coronavirus verspreiden, maar de rol van die zweefdruppels in de verspreiding van het virus lijkt vooralsnog veel kleiner dan die van grote druppels, zegt het RIVM. Beleid tegen grote druppels helpt ook tegen het virus, zegt het RIVM. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe hard het aantal besmettingen omlaag ging toen mensen zich tijdens de eerste lockdown in het voorjaar goed aan de regels hielden.

Ik ben momenteel buiten Europa, kan ik nog terug reizen? Zo ja, waar moet ik op letten?

Terugreizen naar Nederland is gewoon mogelijk. Daar is niets aan veranderd. Check de website van Buitenlandse Zaken om te kijken of er voor het gebied waar je je nu bevindt voorwaarden gelden.



Wat is mogelijk voor Nederlanders die in de grensgebieden wonen die hun familie willen bezoeken?

Het is niet verboden om naar het buitenland te gaan, het gaat hier om een dringend advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden mensen gevraagd zelf te overwegen of een familiebezoek echt noodzakelijk is.