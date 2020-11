De komende twee weken mogen buiten nog maar maximaal twee personen bij elkaar komen en moeten doorstroomlocaties zoals theaters, musea en pretparken hun deuren sluiten, dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

De maximale groepsgrootte buiten gaat van vier naar twee personen, huishoudens en kinderen tot en met twaalf jaar zijn daarbij uitgezonderd.



"Als je buiten met meer dan één vriend buiten loopt dan kan je een boete krijgen", aldus Rutte. Binnen mogen per dag nog maximaal twee gasten worden ontvangen in plaats van drie. Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn op een bruiloft daalt naar twintig, bij uitvaarten zijn nog dertig mensen welkom.

Verder moeten doorstroomlocaties zoals bibliotheken, theaters, musea, zwembaden en pretparken de komende twee weken hun deuren sluiten. Winkels mogen wel open blijven en ook contactberoepen kunnen worden uitgevoerd. Sportscholen blijven ook open, maar individuele groepslessen mogen niet.

De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in.

'Meer druk op zorg tijdens tweede piek'

De premier riep iedereen op om de komende twee weken op om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Ga niet voor de lol winkelen en ga in je eentje naar de supermarkt", aldus Rutte. "Reis tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is". Ook overweegt het kabinet een avondklok in te stellen voor regio's waar het aantal besmettingen niet daalt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschuwde tijdens de persconferentie dat het nog drukker zal worden in de ziekenhuizen, waar nu 2.653 coronapatiënten worden behandeld.

"De piek is in zicht, maar we zijn er nog niet. Deze tweede piek zal naar verwachting lager zijn dan de eerste, maar de verwachting is dat het cijfer na de piek langzamer naar beneden zal gaan. De reguliere zorg komt daardoor in de verdrukking."