Het kabinet overweegt een avondklok in te stellen voor regio's waar het aantal coronabesmettingen niet daalt, zo heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het kabinet zet een pakket extra maatregelen klaar voor de zwaarst getroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. Als de cijfers niet dalen, wordt het pakket ingezet. Daarbij wordt onder meer een avondklok overwogen, verdere sluiting van de winkels en sluiting van middelbare scholen.

"De komende dagen en weken gaan we kijken naar welke regio's eruit blijven springen", zegt Rutte. Volgens de premier valt Rotterdam op, waar sinds het begin van de tweede golf veel positieve coronatests worden geregistreerd. Ook Dordrecht wordt genoemd.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legt uit dat het aantal nieuwe besmettingen in deze steden niet daalt. Ook blijven de ziekenhuizen vollopen. Volgens de verwachtingen zullen er nu meer ziekenhuisopnames plaatsvinden dan tijdens de eerste golf.

"Als het reproductiegetal in een regio niet omlaag gaat, is er een explosie aan besmettingen mogelijk, dat willen we vermijden", zegt Rutte. "Als de cijfers bovengemiddeld blijven, is het mogelijk dat er een plaatselijke lockdown komt." Zo'n totale lockdown zal vermoedelijk twee tot drie weken gaan duren.