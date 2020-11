Het kabinet heeft dinsdag het "dringend advies" afgegeven om niet naar het buitenland te reizen, tenzij noodzakelijk. "Reizen is een risico deze winter", zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus.

Het Outbreak Management Team (OMT) had vorige week al het advies gegeven om reizen en vakanties naar het buitenland komende periode af te raden. Het kabinet geeft hier nu gehoor aan.

"Het algemene advies wordt: blijf zo veel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Vraag jezelf steeds af: moet ik echt de deur uit?", aldus Rutte.

In het voorjaar kwamen veel besmettingen Nederland binnen van mensen die in het buitenland op vakantie waren geweest, met name jongeren. Het ging onder meer om skigebieden in Italië en Oostenrijk. Bij het OMT leven zorgen dat bij bijvoorbeeld wintersportvakanties niet genoeg afstand gehouden kan worden.

255 Rutte vertelt welke extra nieuwe maatregelen woensdag ingaan

Musea en theaters dicht, advies om thuis te blijven

Het kabinet kondigde naast het reisadvies ook een "verzwaringspakket" aan met aangescherpte maatregelen, dat woensdag 22.00 uur ingaat. Vanaf dan geldt het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook wordt de maximale groepsgrootte verder ingeperkt. "Publiekelijk toegankelijke gebouwen" worden gesloten, waaronder musea, monumenten, theaters, dierentuinen en pretparken. Winkels blijven open.

De nieuwe maatregelen hebben een looptijd van twee weken, zegt Rutte. "Daarna gaan we automatisch terug naar de gedeeltelijke lockdown van nu." Die gedeeltelijke lockdown zal volgens het kabinet naar verwachting tot half december duren.

Meer ziekenhuisopnames verwacht dan bij eerste golf

Afgelopen week nam het aantal positieve tests in Nederland voor het eerst af. Maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, daalt minder snel dan in het voorjaar, aldus Rutte.

"Er liggen, als de grafiek zich doorzet, anderhalf keer zo veel mensen in het ziekenhuis dan tijdens de eerste golf. De piek is lager, maar die stijgt en daalt langzamer. Daar willen we het virus sneller de pas afsnijden", zei de premier.