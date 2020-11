Premier Mark Rutte roept iedereen op om de komende twee weken zo veel mogelijk thuis te blijven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit deed hij dinsdagavond tijdens een persconferentie met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

"Ga niet voor de lol winkelen en ga in je eentje naar de supermarkt", aldus Rutte. "Reis tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is". Ook overweegt het kabinet een avondklok in te stellen voor regio's waar het aantal besmettingen niet daalt.

Daarnaast gaat de maximale groepsgrootte buiten van vier naar twee personen, tenzij het om een huishouden gaat. Ook krijgt iedereen het dringende advies thuis maximaal twee gasten te ontvangen, met uitzondering van kinderen tot twaalf jaar.

Verder is besloten dat alle publiekelijke toegankelijke gebouwen op slot gaan. Hieronder vallen theaters, bioscopen, buurtgebouwen, musea en pretparken. "Individueel sporten in sportscholen kan wel, maar groepslessen niet", aldus Rutte.

De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in en zullen twee weken gelden. Ze zijn een aanvulling op de gedeeltelijke lockdown die halverwege oktober werd ingesteld. Toen werd onder meer besloten dat restaurants en cafés tijdelijk dicht zouden blijven.

255 Rutte vertelt welke extra nieuwe maatregelen woensdag ingaan

Gedeeltelijke lockdown lijkt te werken

De gedeeltelijke lockdown lijkt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een positief effect te hebben op de coronacijfers. Afgelopen week hebben de GGD's 64.087 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 3.455 minder dan de week ervoor. Het is voor het eerst in twee maanden dat er een daling wordt waargenomen.

"De besmettingscijfers moeten verder naar beneden", benadrukte Rutte aan het begin van de persconferentie. Volgens het kabinet is er daarom genoeg aanleiding voor nieuwe maatregelen. Rutte zegt dat de gedeeltelijke lockdown zeker tot in december zal duren.

De Jonge waarschuwt dat het nog drukker zal worden in de ziekenhuizen, waar nu 2.653 coronapatiënten worden behandeld. "De piek is in zicht, maar we zijn er nog niet. Deze tweede piek zal naar verwachting lager zijn dan de eerste, maar de verwachting is dat het cijfer na de piek langzamer naar beneden zal gaan. De reguliere zorg komt daardoor in de verdrukking."