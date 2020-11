Het aantal gemelde coronabesmettingen is dinsdag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7.776 meldingen binnen van positieve tests, op maandag waren dat er 8.305.

Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er bijna 376.000 Nederlanders positief getest.

Het aantal door COVID-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 113 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag werd bekend dat 29 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Dinsdagavond om 19.00 uur volgt een nieuwe persconferentie waarin premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) duidelijk maken of er nieuwe maatregelen volgen.

Sinds drie weken is de horeca gesloten en wordt dringend geadviseerd in publieke binnenruimtes, zoals musea en scholen, een mondkapje te dragen. Het kabinet sprak de laatste dagen onder meer over of musea, pretparken en dierentuinen ook voorlopig gesloten moeten worden.