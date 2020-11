Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 64.087 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 3.455 minder dan de week ervoor. De afgelopen weken ging de stijging minder hard, maar het is nu voor het eerst in twee maanden dat een daling wordt waargenomen.

"Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden", aldus het RIVM.

Deze week is een daling van 5 procent gemeld. Vorige week ging het om een stijging van 22 procent, de weken daarvoor om stijgingen van 27 en 40 procent.

Het reproductiegetal (de R) daalt en ligt nu op 1,11, maar dat is nog niet onder de 1. Het reproductiegetal dateert van 16 oktober en dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 111 anderen besmetten. Het RIVM kan het reproductiegetal van na 16 oktober slechts inschatten omdat er nog gegevens ontbreken.

Het aantal sterfgevallen loopt nog wel op. In de afgelopen week zijn 435 sterfgevallen doorgegeven, vorige week ging het om 329 overledenen.

Van maandag op dinsdag werden 7.776 besmettingen doorgegeven, wat er ruim 500 minder zijn dan een dag eerder. Momenteel liggen er 2.653 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Dinsdagavond volgt persconferentie

Dinsdagavond om 19.00 uur volgt een nieuwe persconferentie waarin premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) duidelijk maken of er nieuwe maatregelen volgen.

Sinds drie weken is de horeca gesloten en wordt dringend geadviseerd in publieke binnenruimtes, zoals musea en scholen, een mondkapje te dragen. Het kabinet sprak de laatste dagen onder meer over of musea, pretparken en dierentuinen ook voorlopig gesloten moeten worden.