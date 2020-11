Hoewel het aantal nieuwe positieve tests al een paar dagen achtereen afneemt, vindt het kabinet dat het coronavirus toch niet voldoende wordt teruggedrongen. Daarom zijn dinsdagavond extra maatregelen afgekondigd. Een overzicht van de maatregelen die woensdag om 22.00 uur ingaan en in ieder geval twee weken gelden.

Advies: blijf zoveel mogelijk thuis

Het algemene advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Ga dus in je eentje naar de supermarkt en niet winkelen voor de lol. Vraag jezelf steeds af: moet ik echt naar buiten?", aldus premier Mark Rutte.

Publieke ruimtes voor twee weken dicht

Publieke ruimtes moeten voor twee weken sluiten. Dat geldt voor zowel binnen- als buitenruimtes. Denk daarbij aan theaters, musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, seksclubs en zwembaden. Winkels mogen wel open blijven en ook contactberoepen kunnen worden uitgevoerd. Sportscholen blijven ook open, maar individuele groepslessen mogen niet.

Buiten maximaal met twee mensen

Waar je vanaf half oktober met maximaal vier personen op straat mocht zijn wordt dat vanaf woensdagavond teruggebracht tot maximaal twee personen. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met twaalf jaar of mensen uit hetzelfde huishouden.

Thuis maximaal twee gasten per dag

Het dringende advies is om thuis maximaal twee gasten per dag te ontvangen, dat aantal lag op drie. Ook hier geldt een uitzondering voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Dierentuinen zijn vanaf donderdag voor minimaal twee weken gesloten. (Foto: ANP)

Maximaal 30 mensen op uitvaart

Bij een uitvaart mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Voor bruiloften zijn de regels nog strenger: daar mogen maximaal twintig mensen aanwezig zijn.

Reis zeker tot half januari niet naar het buitenland

Het kabinet geeft het dringende advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Het Caribisch deel van Nederland geldt niet als buitenland en daarvoor geldt het negatieve reisadvies dus niet, behalve als een eiland de code oranje of rood heeft gekregen.

Kabinet overweegt nog meer regionale maatregelen

Voor bepaalde regio's waar het aantal besmettingen het hoogst ligt, overweegt het kabinet nog strengere maatregelen. Te denken valt dan aan een avondklok, verdere sluiting van de detailhandel en een sluiting van scholen in het voortgezet onderwijs.

Op dit moment zouden onder meer de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente voor die strengere maatregelen in aanmerking komen, maar volgens Rutte kan dat nog veranderen. "We houden een vinger aan de pols of en waar extra maatregelen nodig zijn."