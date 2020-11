Het Veiligheidsberaad pleit voor een verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk voorafgaand aan de komende jaarwisseling. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond na afloop van de vergadering tussen de burgemeesters.

Eerder spraken onder meer verschillende partijen uit de medische hoek de wens uit voor een vuurwerkverbod. Op die manier zou het aantal slachtoffers door vuurwerk tijdens de jaarwisseling kunnen worden verlaagd, wat de druk op de zorg zou verlichten.

"Wij steunen die oproep specifiek voor dit jaar", aldus Bruls. "Er zijn een aantal goede medische argumenten voor. Huisartsen en ziekenhuizen hebben dan minder zorg voor patiënten, daar waar die het toch al druk hebben met mensen die met corona in aanraking zijn gekomen."

Volgens Bruls was aan het begin van dit jaar al een meerderheid van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad voor een "verregaande beperking van het afsteken van vuurwerk". Daar voegen ze nu ook de wens aan toe om voor een jaar de verkoop van vuurwerk te verbieden.

"Er zijn sowieso gemeenten die overgaan op een verbod op het afsteken van vuurwerk. Wij zeggen nu: door het afsteken en verkopen te verbieden geef je de meeste duidelijkheid", aldus Bruls.

Verbod op vuurwerkverkoop is aan kabinet

Meer dan hun wens voor een verkoopverbod uitspreken kunnen de burgemeesters niet doen. Het besluit om vuurwerkverkoop te verbieden is uiteindelijk aan het kabinet. Wel kunnen gemeenten het afsteken van vuurwerk verbieden.

Aan reacties van mensen die het plezier van vuurwerk benadrukken heeft Bruls geen boodschap. "We zitten in de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We moeten allemaal een tandje terug doen in de dingen die we normaal heel erg leuk vinden."