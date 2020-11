Het reisadvies voor Duitsland wordt dinsdag om 12.00 uur aangescherpt naar oranje, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond. De gevolgen voor het grensverkeer tussen Duitsland en Nederland zijn nog onbekend.

Het nieuwe reisadvies geldt voor het hele land vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. "Reis alleen naar Duitsland als het noodzakelijk is", meldt het ministerie. "Bij terugkeer in Nederland gaat u voor tien dagen in thuisquarantaine."

Het ministerie zegt nog niet te weten wat het gewijzigde advies betekent voor het grensverkeer, waarmee wordt verwezen naar de reizen van Nederlanders die bijvoorbeeld in Duitsland werken. "Uitleg komt zo spoedig mogelijk via dit reisadvies", staat in de toelichting. Het is niet duidelijk wanneer meer informatie wordt gedeeld.

Eind vorige maand had Buitenlandse Zaken tien Duitse steden al op oranje gezet vanwege het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. Het ging toen om Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim.

Duitsland sinds maandag in gedeeltelijke lockdown

Er wordt in het huidige reisadvies gewezen op de nieuwe coronamaatregelen in het buurland. Sinds maandag geldt in Duitsland een nieuwe gedeeltelijke lockdown. Horecazaken, sportscholen, bioscopen, theaters en culturele instellingen moeten tot het eind van de maand hun deuren sluiten.

Buiten mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. De bevolking wordt opgeroepen geen onnodige reizen te maken en af te zien van bezoekjes aan verwanten. Scholen en kinderdagverblijven mogen openblijven en winkels onder voorwaarden ook.