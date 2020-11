Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week minder hard gestegen dan de weken ervoor. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandagmiddag. Waar het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt eerder steeg met 30 tot 40 procent per week, was dat afgelopen week 13 procent. Dat biedt hoop volgens Kuipers, "maar de daling moet wel snel inzetten en fors zijn".

Vorige week daalde het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis een paar dagen op rij. Kuipers sprak de hoop uit dat die daling door zou zetten, maar dat bleek nog te vroeg.

Maandag liggen er 2.545 coronapatiënten in het ziekenhuis en dat zijn er 52 meer dan zondag. Op de gewone verpleegafdeling werden 239 coronapatiënten opgenomen en op de intensive care (ic) kwamen 47 nieuwe COVID-19-patiënten.

Kuipers zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten "snel en fors" moet dalen, omdat anders de reguliere zorg nog meer in de problemen komt. Op dit moment is zo'n 30 procent van die reguliere zorg afgeschaald. Dat betekent dat mensen met een hartaanval of na een ernstig ongeluk wel in het ziekenhuis terecht kunnen, maar bijvoorbeeld knieoperaties worden uitgesteld.

Dalende besmettingscijfers 'gunstig'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde maandag 8.306 nieuwe positieve coronatests. Zondag waren dat er nog ruim 8.700 en vorige week lag dat getal nog boven de tienduizend.

De dalende besmettingscijfers noemde Kuipers gunstig, "maar dat moet wel naar veel lagere aantallen. Anders hebben we heel lang een substantiële aanwas van nieuwe patiënten in de ziekenhuizen".

Kabinet overweegt extra maatregelen

Het kabinet sprak zondag in het Catshuis over mogelijk nieuwe maatregelen, die dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendgemaakt zouden moeten worden. Die extra maatregelen moeten het reproductiegetal, ook wel R genoemd, verder terugdringen. Het kabinet mikt op dit moment op een R van 0,88, wat inhoudt dat 100 besmette mensen 88 anderen besmetten.

Vanuit het perspectief van de zorg juicht Kuipers nieuwe maatregelen toe. "Als de R-waarde al onder de 1 is hebben de nieuwe maatregelen geen effect op het tijdstip en de hoogte van de piek van het aantal ziekenhuispatiënten. Wel heeft het effect op het tempo van de daling. Als de R nu nog boven de 1 zit dan hebben extra maatregelen nog wel effect op de hoogte van de piek."

Het laatste officiële reproductiegetal is 1,16. Dat getal dateert van 9 oktober. Wat de R na die datum is kan het RIVM slechts inschatten, omdat er nog gegevens ontbreken om tot een volledig reproductiegetal te komen van na die datum.