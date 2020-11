Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag 8.740 positieve coronatests, 1.079 minder dan zaterdag toen er 9.839 positieve tests werden gemeld. Volgens het RIVM komt dat mogelijk door het 'weekendeffect', waarbij er minder getest wordt.

Het klopt dat het aantal positieve tests een stuk lager ligt dan bijvoorbeeld gisteren, vertelt het RIVM aan NU.nl. Volgens een woordvoerder kan dit liggen aan het 'weekendeffect, dan wordt er altijd minder getest. Om deze reden kijken ze altijd naar een gemiddelde van een aantal dagen.

De afgelopen drie dagen werden er dagelijks gemiddeld 9.906 positieve tests gemeld.

Gemiddeld aantal positieve testen over afgelopen drie dagen Zondag: 9.907 positieve testen

Zaterdag: 10.420 positieve testen

Vrijdag: 9.848 positieve testen

Donderdag: 9.572 positieve testen

Woensdag: 9.597 positieve testen

Dinsdag: 10.292 positieve testen

Maandag: 9.743 positieve testen

Het gemiddeld aantal positieve testen per dag is berekend samen met de positieve testen in de twee dagen ervoor. Het gemiddelde van zondag is berekend samen met de cijfers van zaterdag en vrijdag, het gemiddelde van zaterdag met de cijfers van donderdag en vrijdag, etc.

Er zijn zondag 237 nieuwe COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een gemiddeld aantal vergeleken met de afgelopen dagen, toen dat aantal rond de 250 lag. Zaterdag werden er nog 314 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Het RIVM meldt zondag 39 coronadoden. In de afgelopen week werden gemiddeld enkele tientallen coronagerelateerde sterfgevallen per dag gemeld.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dat betekent dat de gemelde patiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

Vraag of daling hard genoeg gaat

De afgelopen dagen was er al een afvlakking te zien in de cijfers. Het is nu de vraag of de daling van de coronacijfers hard genoeg gaat. Dinsdag zal het kabinet tijdens een persconferentie meer duidelijkheid over geven.

Er liggen nu in totaal 2.493 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.910 op een verpleegafdeling (46 meer dan zaterdag). Op de intensive care (ic) is het aantal coronapatiënten met 1 gedaald naar 583. Er liggen nog altijd twee coronapatiënten op de ic in Duitsland.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), noemde het vrijdag nog "gunstig" dat het totale aantal coronapatiënten al drie dagen op rij stabiel was. "Het kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet."

61 Bij zo veel besmettingen worden de maatregelen versoepeld

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.