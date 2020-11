De politie van Limburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag met hulp van de ME een groot illegaal feest opgedoekt dat werd gehouden in het bosgebied in Geulle in de gemeente Meerssen. Ongeveer honderd feestvierders hebben een bekeuring gekregen.

De politie arriveerde rond 3.30 uur en trof naar schatting tussen de honderd en honderdvijftig personen aan. Via verschillende bospaden bleef het publiek toestromen.

Met hulp van de Mobiele Eenheid is het feest beëindigd en zo;n honderd aanwezigen hebben een bekeuring gekregen. Elf mensen zijn aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren.

De organisatoren van wat de politie in een twitterbericht een "Halloween rave party" noemt, riskeren een boete van 4.000 euro. Alle aanwezige apparatuur is in beslag genomen.

De politie kwam het feest op het spoor doordat ze informatie over de voorbereidingen in handen kreeg. Samen met meldingen van geluidsoverlast leidde dat tot de locatie.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken. "Met zijn allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet."

Door de coronamaatregelen is het verboden om evenementen te organiseren of daaraan deel te nemen.