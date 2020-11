Om de verspreiding van het virus in te dammen, voerde het kabinet op 13 oktober een gedeeltelijke lockdown in. Maar niet alleen Nederland, ook andere Europese landen zagen de besmettingscijfers stijgen en verscherpten daarom de maatregelen. NU.nl maakte een overzicht van de maatregelen in landen om ons heen.

België

In België neemt het aantal besmettingen sterk toe. De afgelopen dagen zijn er zo'n twintigduizend positieve tests per dag gemeld. België telt in totaal ruim 412.000 besmettingen.

Het land heeft een nieuwe gedeeltelijke lockdown aangekondigd. De maatregelen worden maandag 2 november om middernacht van kracht. Dan moeten mensen met niet-medische contactberoepen, zoals kappers, hun werkzaamheden stoppen, mogen Belgen niet meer op bezoek bij vrienden en familie en sluiten alle niet-essentiële winkels voor één maand. De horeca sloot eerder al de deuren.

Belgen mogen nog één zogeheten 'knuffelcontact' hebben, dat zij thuis mogen uitnodigen. Buitenshuis geldt een samenscholingsverbod van meer dan vier personen, maar de Belgische overheid vraagt inwoners om alleen met zwaarwegende redenen het huis te verlaten, zoals boodschappen doen. Thuiswerken wordt verplicht, tenzij het niet anders kan.

Duitsland

Bij de oosterburen worden de laatste dagen zo'n negentienduizend positieve tests per dag gemeld. Daarmee lijkt het land het relatief beter te doen dan andere landen in Europa. Toch scherpte bondskanselier Angela Merkel de maatregelen aan. Als er niks wordt gedaan, dan vreest Merkel dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt.

Vanaf 2 november gaan daarom de horeca, sportscholen en theaters voor zeker een maand dicht. Groepsvorming is buitenshuis alleen toegestaan tot een maximum van tien personen uit twee huishoudens. De Duitsers worden opgeroepen zo min mogelijk onnodig te reizen en niet op bezoek te gaan bij mensen. Scholen en kinderdagverblijven in het land zijn nog wel open.

308 Waardoor Duitsland en Finland corona beter de baas zijn dan wij

Frankrijk

Het aantal vastgestelde besmettingen in Frankrijk is zodanig gestegen dat het land zich genoodzaakt zag een lockdown in te voeren. De lockdown is sinds 30 oktober ingevoerd en duurt tot zeker 1 december.

Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels zijn gesloten en het is niet toegestaan om te reizen tussen regio's. Een verschil met de lockdown die in het voorjaar werd ingevoerd, is dat scholen deze keer wel de deuren open mogen houden.

Fransen mogen alleen voor "essentiële activiteiten" naar buiten, zoals het doen van boodschappen of voor werk en school. Buiten bewegen mag, maar voor maximaal een uur per dag.

Het kabinet kijkt over twee weken of de situatie zodanig is veranderd dat niet-essentiële winkels weer open kunnen.

Een mobiele testlocatie in een voorstad van Parijs. (Foto: ANP)

Verenigd Koninkrijk

Engeland gaat voor de tweede keer in lockdown. Vanaf donderdag moeten onder meer niet-essentiële winkels en horeca sluiten. In tegenstelling tot de lockdown van afgelopen voorjaar mogen onderwijsinstellingen, zoals scholen en universiteiten, nu wel openblijven. Betaald voetbal in de Premier League gaat wel door.

Inwoners van Engeland mogen hun huizen vanaf donderdag alleen verlaten om naar school of werk te gaan, om te sporten, voor medische redenen, voor het doen van boodschappen of om zorg aan anderen te verlenen. Buiten mogen ze met één persoon uit een ander huishouden afspreken. De maatregelen gelden in ieder geval tot 2 december.

Voor het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag bijna 22.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Daardoor is het aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie opgelopen tot boven een miljoen. Ook Noord-Ierland heeft aangegeven opnieuw in lockdown te gaan en Wales is dat al. Schotland heeft nog geen nieuwe maatregelen aangekondigd.

In een Bar in Londen kijken mensen naar de aankondiging van de nieuwe lockdown. (Foto: ANP)

Spanje

In Spanje is vorige week de noodtoestand tot mei 2021 verlengd. Hierdoor kunnen Spaanse regio's besluiten om avondklokken in te voeren en reizen te beperken. De noodtoestand was al sinds mei van kracht. In het hele land geldt een avondklok van 23.00 uur tot 6.00 uur, die minstens tot 9 november van kracht is. Regio's mogen besluiten om een uur af te wijken van deze tijden.

Spaanse regio's kunnen besluiten om hun lokale grenzen te sluiten. Aragón en Asturië hebben dit al gedaan en ook Catalonië laat de komende vijftien dagen niemand de regio in of uit. Catalanen mogen in het weekend ook hun gemeenten niet verlaten. Hier worden nu ook bioscopen en theaters gesloten. Horecagelegenheden waren er al dicht.

66 Onrust en plunderingen in Spaanse steden na nieuwe coronamaatregelen

Italië

In Italië gelden minstens tot 24 november aangescherpte maatregelen. Zo wordt openbaar vervoer afgeraden en worden straten mogelijk afgesloten na 21.00 uur. Horeca mogen er openblijven, maar met beperkingen. Van 5.00 uur tot 18.00 uur mogen horecagelegenheden mensen toelaten, maar alleen maximaal vier mensen per tafel, tenzij het om huisgenoten gaat.

Culturele gebouwen als musea mogen ook de deuren openhouden, maar theaters, concertgebouwen en bioscopen niet. Alle evenementen, inclusief religieuze aangelegenheden, zijn verboden.

Italië meldde zaterdag nog een dagrecord van 31.758 nieuwe positieve tests, nadat er vrijdag ook al een nieuw dagrecord werd gevestigd. Daarbij werden er 297 sterfgevallen gemeld, terwijl dat er vrijdag nog 199 waren.