België heeft vrijdagavond een nieuwe gedeeltelijke lockdown aangekondigd die zondag om middernacht van kracht gaat. Dan moeten niet-medische contactberoepen, zoals kappers, hun werkzaamheden stoppen, mogen Belgen niet meer op bezoek bij vrienden en familie en sluiten alle niet-essentiële winkels voor één maand.

Belgen mogen nog één zogeheten 'knuffelcontact' hebben, die zij thuis mogen uitnodigen, schrijft VRT News. Buitenshuis geldt een samenscholingsverbod van vier personen, maar de Belgische overheid vraagt inwoners om alleen met zwaarwegende redenen het huis te verlaten, zoals boodschappen doen. Thuiswerken wordt verplicht, tenzij het niet anders kan.

Daarnaast verlengen de zuiderburen de herfstvakantie waardoor scholen tot 15 november dicht blijven, terwijl ook dierentuinen de deuren moeten sluiten, schrijft Het Laatste Nieuws. Bij begrafenissen mogen nog maximaal vijftien personen aanwezig zijn.

In België geldt al een avondklok, waardoor inwoners tussen 0.00 en 5.00 uur niet buiten mogen zijn. Volgens de Belgische premier Alexander De Croo draait het in België voorlopig om solidariteit. "De komende tijd wordt zeer moeilijk, maar dit virus gaan we alleen overwinnen als we solidair zijn met de zorg."

De premier drukte zijn inwoners op het hart dat dit de laatste kans is voor België. "Dit zijn de maatregelen, het lot ligt in uw handen", citeert VRT News. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voegt toe dat "dit het moment is om afstand te houden, zodat we later weer samen kunnen zijn".

België in navolging van Duitsland en Frankrijk in lockdown

Eerder deze week kondigden onder meer Duitsland en Frankrijk een (gedeeltelijke) lockdown af. In België nam het aantal besmettingen in één week met bijna 40 procent toe. Tussen 20 en 26 oktober werden op dagelijkse basis ruim vijftienduizend positieve tests gemeld. In totaal telt België bijna 400.000 besmettingen.

Minister van Volksgezondheid Yves Van Laethem vertelde dat er nog geen trendbreuk van de coronacijfers in zicht was. Strengere maatregelen lagen daarom in het verschiet, meldden Belgische media eerder.