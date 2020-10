Het is sinds vrijdag in alle regio's mogelijk om binnen 24 uur een coronatest te krijgen, bevestigt de GGD GHOR na berichtgeving van de NOS.

Testen binnen 24 uur is altijd het streven geweest van de GGD's, maar door het tekort aan capaciteit is dit maandenlang niet gelukt.

De kortere wachttijd is volgens de GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD's, te danken aan het uitbreiden van het aantal testlocaties en laboratoria. Gemiddeld willen 44.000 mensen per dag zich laten testen, terwijl er inmiddels plek is voor minimaal 50.000 tests, aldus de organisatie in gesprek met NOS.

Op het moment wordt gewerkt om de testcapaciteit in Nederland nog verder uit te breiden. De komende weken zullen zeven grote snelteststraten worden opgezet in Nederland. Bij deze teststraten krijgen geteste personen binnen vijftien minuten de uitslag.

GGD GHOR liet eerder weten dat op XL-locaties 2.500 tot 5.000 mensen per dag getest zullen worden. Eind december denken de GGD's minimaal 80.000 coronatests per dag af te kunnen nemen.