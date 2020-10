Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag 11.141 positieve coronatests. Dat aantal valt ruim achthonderd tests hoger uit dan het aantal van donderdag (10.280), maar dat komt volgens woordvoerders van het instituut door eerdere meldingen van de GGD's die nog verwerkt moesten worden.

Volgens woordvoerders van het instituut is de piek van de tweede coronagolf in zicht, mits de stijging van het aantal positieve tests blijft afvlakken.

De afvlakking valt in recente cijfers waar te nemen. Een ICT-storing beïnvloedde de gemelde coronacijfers van woensdag, donderdag én deze vrijdag, maar het gemiddelde kwam uit op 9.848 positieve tests per dag. Dat is een vergelijkbaar aantal met het gemiddelde dagelijkse aantal positieve tests in de voorgaande vijf dagen (9.910).

De cijfers suggereren dat de forse toenames van het aantal besmettingen in de laatste weken langzaamaan tot stilstand komt. Een woordvoerder vertelt in gesprek met NU.nl dat een afvlakking inderdaad zichtbaar is, doordat het percentage Nederlanders dat positief test stabiliseert.

"De GGD's nemen iedere week meer testen af, maar het aantal positieve testen neemt niet meer toe dan voorheen", legt hij uit. Daarbij plaatst de woordvoerder wel de kanttekening dat nog steeds ruim tienduizend mensen dagelijks positief testen, en dat dit aantal op den duur moet dalen.

Het RIVM meldt vrijdag verder 87 coronadoden. Ook dat aantal ligt vermoedelijk hoger door achterstallige meldingen die verwerkt zijn. In de voorgaande week werden dagelijks enkele tientallen coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

De gemelde aantallen sinds vorige week Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Zaterdag: 8.669 positieve tests (-1.338), 55 doden (incompleet door storing))

Zondag: 10.208 positieve tests (+1.539), 27 doden (correctie van zaterdag)

Maandag: 10.353 positieve tests (+145), 26 doden

Dinsdag: 10.315 positieve tests (-38), 70 doden

Woensdag: 8.123 positieve tests, 54 doden (incompleet door storing)

Donderdag: 10.280 positieve tests, 62 doden (incompleet door storing)

Kleinste toename ziekenhuisopnames sinds medio oktober

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat de goede kant op, blijkt uit de dagelijkse update van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totale aantal ziekenhuisbedden dat door coronapatiënten wordt ingenomen, nam sinds donderdag met één toe.

Het was de derde dag op rij dat een dergelijk kleine stijging werd waargenomen. In totaal liggen er nu 2.385 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie het gros (1.818) op reguliere afdelingen verzorgd wordt.