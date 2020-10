Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen stabiel gebleven, blijkt vrijdag uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn 250 nieuwe patiënten opgenomen op de verpleegafdeling, maar het totale aantal dat in het ziekenhuis ligt is met slechts één gestegen ten opzichte van donderdag.

In totaal liggen er nu 2.385 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.818 (13 minder dan donderdag) op de verpleegafdeling.

Op de intensive care (ic) is het aantal coronapatiënten wel gestegen. Daar liggen nu 567 met corona besmette patiënten, 14 meer dan donderdag. Er liggen nog altijd twee mensen op een ic in Duitsland.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), noemt het "gunstig" dat voor de derde dag op rij het totale aantal COVID-19-patiënten dat in het ziekenhuis ligt stabiel is.

"Het kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet", zegt Kuipers.

Donderdag zei Kuipers al dat de stabiele situatie ziekenhuizen "wat ademruimte" geeft, ook al liggen ziekenhuizen onverminderd vol en is niet alle reguliere zorg mogelijk.