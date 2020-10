Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is al twee dagen stabiel, maar volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is het nog te vroeg om daaruit conclusies te trekken. "Als deze ontwikkeling zich de komende dagen doorzet, is dat fantastisch."

Er liggen donderdag in totaal 2.384 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er acht meer dan woensdag, toen het aantal coronapatiënten met achttien steeg ten opzichte van de dag ervoor.

Vóór woensdag steeg het totale aantal met corona besmette patiënten met tientallen of zelfs meer dan honderd per dag.

"Deze ontwikkeling is gunstig", zegt Kuipers. "Maar het is iets te vroeg om definitief conclusies te trekken. Als je kijkt naar de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet, dan is dit het kritische moment waarop je kijkt of er iets van een afvlakking plaatsvindt."

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus lijkt op dit moment redelijk stabiel en ligt dagelijks rond de tienduizend. Maar volgens Kuipers is het aantal virusdeeltjes in het rioolwater tot vorige week nog fors gestegen en dat zijn volgens hem "gemengde signalen".

95 Kuipers: 'Ontwikkeling van laatste twee dagen is gunstig'

'Wat ademruimte' voor ziekenhuizen

De stabilisatie van de laatste twee dagen is vooral te zien op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen. Er kwamen wel 269 nieuwe patiënten op die afdeling, maar doordat ook patiënten het ziekenhuis hebben verlaten is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling gelijk aan dat van woensdag.

Op de intensive care steeg het aantal patiënten wel. Daar liggen nu 553 COVID-19-patiënten: 8 meer dan de dag ervoor.

De laatste twee dagen geven de ziekenhuizen "wat ademruimte", zegt Kuipers. "Met deze ontwikkelingen kopen we even tijd. Het ligt overal wel vol, maar op dit moment hebben we voldoende capaciteit, al is niet alle reguliere zorg mogelijk."