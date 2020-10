De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag aangekondigd dat Frankrijk vanaf vrijdag weer in lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De lockdown duurt zeker tot 1 december.

Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels gaan dicht en reizen tussen regio's is niet toegestaan. Wel blijven de scholen open, bij de lockdown afgelopen voorjaar moesten die nog dicht blijven.

Mensen mogen alleen voor "essentiële activiteiten" naar buiten, zoals boodschappen doen en naar werk of school gaan. Ook mogen mensen voor maximaal een uur per dag naar buiten om te bewegen.

Na twee weken zal het kabinet bekijken of de situatie zo veranderd is dat niet-essentiële winkels eventueel weer open kunnen.

'Tweede golf dodelijker dan eerste'

Macron waarschuwde tijdens zijn toespraak dat de tweede golf van het coronavirus waarschijnlijk dodelijker zal zijn dan de eerste. "Het virus heeft zich met een snelheid verspreidt die zelfs onze meest pessimistische voorspellingen niet hadden verwacht", aldus de Franse president.

Afgelopen voorjaar ging Frankrijk voor zeker 8 weken op slot vanwege het coronavirus. In Frankrijk zijn meer dan 35.000 mensen overleden die besmet waren met het virus. De afgelopen 24 uur zijn er 523 nieuwe overledenen met het virus gemeld, het hoogste dodental sinds april.

Woensdag zijn er 36.437 positieve coronatesten in Frankrijk vastgesteld.

Ook Duitsland gedeeltelijke lockdown

Ook Duitsland kondigde woensdag vanwege de tweede coronagolf aan vanaf maandag weer gedeeltelijk in lockdown te gaan. Duitse horeca, sportscholen en theaters gaan vanaf maandag zeker een maand dicht. Ook in Duitsland blijven scholen open.

Bondskanselier Angela Merkel is bang dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt als er niks gedaan wordt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "We moeten nu actie ondernemen", aldus Merkel, waarbij ze stelt dat de situatie "zeer ernstig" is.