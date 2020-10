Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen moeten in Duitsland vanaf maandag horeca, sportscholen en theaters zeker een maand dicht, dat heeft bondskanselier Angela Merkel woensdag aangekondigd.

De bondkanselier is bang dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt als er niks gedaan wordt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"We moeten nu actie ondernemen", aldus Merkel, waarbij ze stelt dat de situatie "zeer ernstig" is.

Buitenshuis mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. Verder wordt opgeroepen zo min mogelijk onnodig te reizen en niet bij mensen op bezoek te gaan. Scholen en kinderdagverblijven blijven wel open, bij de lockdown afgelopen voorjaar moesten die nog dicht.

Ook veel evenementen gaan niet meer door. In elk geval in de maand november mogen er bij wedstrijden in de Bundesliga, de hoogste voetbalcompetitie van Duitsland, geen toeschouwers aanwezig zijn.

'Nederlandse toestanden voorkomen'

De Duitse overheid zou toestanden zoals in Nederland koste wat het kost willen voorkomen, aldus de Duitse krant Bild. Hoewel Duitsland het in vergelijking met buurlanden beter doet, loopt het aantal positieve testen harder op dan eerder dit jaar.

Woensdagochtend registreerde het Robert Koch-Insti­tut 14.964 positieve testen en 85 overledenen die besmet waren met het virus. In totaal zijn er nu 464.239 Duitsers positief getest op het virus en 10.183 besmette personen overleden.