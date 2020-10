Ga dit jaar niet langs de deuren om snoep op te halen met Sint-Maarten en Halloween. Dat is de dringende oproep die de meeste Veiligheidsregio’s woensdag doen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Zij sluiten zich hiermee collectief aan bij het advies van premier Mark Rutte, die dinsdag adviseerde om feesten als Sint-Maarten en Sinterklaas dit jaar alleen in zeer kleine kring te vieren.

Traditiegetrouw gaan veel Nederlandse kinderen op 11 november met lampionnen langs de deuren om al zingend snoep op te halen. Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd, al is de traditie steeds populairder aan het worden. Dit geldt ook voor Halloween, het Amerikaanse feest waar ook huis aan huis wordt gebedeld om snoepgoed.

"In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. De regio Amsterdam-Amstelland bevindt zich in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe", zo staat een de oproep van de Veiligheidsregio van de hoofdstad geschreven.

'Ouders dragen verantwoordelijkheid voor gezondheid kind'

Eerder deed de Veiligheidsregio Noord-Holland deze oproep ook al, omdat het risiconiveau van het gebied ten noorden van Alkmaar en West-Friesland is opgeschaald van 'zorgelijk' naar 'ernstig'. "Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de keuze om kinderen op 11 november wel of niet langs de deuren te laten gaan", stelt de woordvoerder in een verklaring. "Maar om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen, wordt dit sterk afgeraden."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam stelt dat het "alles behalve verstandig is om dit soort dingen wel te gaan doen als we het virus er onder willen krijgen. We rekenen er met klem op dat ouders die verantwoordelijkheid ook nemen." Bij deze mening sluit ook de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zich aan.

Utrecht viert feest van schutspatroon dit jaar online

Sommige VHR's hebben een uitgebreide verklaring op hun website geplaatst. "In Utrecht heeft Sint-Maarten een heel speciale betekenis", legt een woordvoerder uit. "Want de heilige is de schutspatroon van onze stad."

Maar de straat op gaan met lampionnetjes is onverstandig en onwenselijk, beklemtoont hij. "In plaats van de traditionele Sint-Maarten parade is er nu een online lichtfeest waar mensen veilig thuis van kunnen genieten."

'Houd afstand en geef alleen voorverpakte traktaties'

In Groningen, waar het feest elk jaar zeer enthousiast wordt gevierd, wordt het advies gegeven om met zeer kleine groepjes langs de deuren te gaan. "Wel moeten mensen erop letten dat de zingende kinderen 1,5 meter afstand van de voordeur houden.

Ouders moeten ervoor zorgen dat de groepjes en het aantal begeleiders zo klein mogelijk blijven", schrijft de Veiligheidsregio op de website. Verder is het advies om alleen voorverpakte traktaties uit te delen, vanwege het coronavirus. "En wie klachten heeft, kan beter niet de deur opendoen."