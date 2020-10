De GGD's hebben tussen dinsdag- en woensdagochtend 8.123 positieve coronatests geregistreerd, maar dat aantal is niet compleet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd dinsdag opnieuw getroffen door een technische storing, waardoor een deel van de cijfers nog niet verwerkt zijn. Het is niet duidelijk hoeveel meldingen nog geregistreerd moeten worden.

Vrijdag tot en met dinsdag werden gemiddeld 9.910 positieve coronatesten per dag gemeld. In het weekend fluctueerden de cijfers ook door een ICT-storing in computersystemen van de GGD's. Zaterdag konden niet alle positieve tests gemeld worden bij het RIVM. Daarom werd een deel meegenomen in de cijfers van zondag.

Het RIVM meldde woensdag 54 coronagerelateerde sterfgevallen, een lager aantal dan dinsdag (70). Vermoedelijk is toen achterstaande administratieve verwerkt waardoor het sterftecijfer hoger uitviel dan normaal.

De cijfers betekenen überhaupt niet dat alle personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief getest, doordat cijfers met vertraging gemeld kunnen worden.

Het RIVM vermoedde maandag dat alle problemen met het aanleveren van cijfers zouden zijn verholpen. RIVM-baas Jaap van Dissel vertelde dinsdag tijdens een briefing aan de Tweede Kamer desondanks een afvlakking van de cijfers te kunnen zien. "Een daling is er nog niet, en die is wel nodig om de druk op de ziekenhuiszorg te kunnen verlichten."

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertelden dinsdagavond tijdens een persmoment dat de gedeeltelijke lockdown, en sluiting van de horeca, zeker tot in december duren. Aanvankelijk zouden de strengere maatregelen vier weken duren, vanaf medio oktober.

Een volledige lockdown wordt niet uitgesloten als de coronacijfers blijven stijgen, aankomende dinsdag houdt het kabinet een nieuwe persconferentie.

De gemelde aantallen sinds vorige week Woensdag: 8.764 positieve tests (+582), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+519), 46 doden

Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Zaterdag: 8.669 positieve tests (-1.338), 55 doden (incompleet)

Zondag: 10.208 positieve tests (+1.539), 27 doden (correctie van zaterdag)

Maandag: 10.353 positieve tests (+145), 26 doden

Dinsdag: 10.315 positieve tests (-38), 70 doden

Kleinste toename ziekenhuisopnames sinds medio oktober

Momenteel worden 2.376 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er achttien meer dan dinsdag, de kleinste toename sinds 17 oktober.

Maandag en dinsdag steeg het aantal door coronapatiënten bezette ziekenhuisbedden nog met ruim honderd per dag.

In de afgelopen 24 uur zijn 313 personen opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn 57 opnames op de intensive cares (ic's) gemeld. Het aantal patiënten op de ic's is met 16 gestegen naar 545. Twee van hen zijn afgelopen weekend overgebracht naar Duitsland. Het LCPS meldt dat sinds de update van dinsdagmiddag ook 35 coronapatiënten zijn verplaatst. Onder hen zijn drie ic-patiënten.